«ستيك بريديكت» أول سوق يتوقع اتجاهات العقارات في دبي

البيان

كشفت ستيك (Stake)، منصة الاستثمار العقاري الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق ستيك بريديكت (StakePredict)، سوق توقعات العقارات الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وتمكّن الخطوة المستثمرين من استشراف الاتجاهات المستقبلية لسوق العقارات في دبي ومقارنة توقعاتهم بالأداء الفعلي للسوق، حيث يتيح «ستيك بريديكت» للمشاركين توقع اتجاهات سوق العقارات في دبي.

ويأتي الإطلاق في لحظة مفصلية يمرّ بها قطاع العقارات في دبي، حيث أظهر السوق مرونة لافتة، مع انتعاش النشاط في المعاملات العقارية ووصول مبيعات العقارات الفاخرة إلى مستويات قياسية. وعلى الرغم من تزايد حجم التعليقات والتحليلات والآراء المتداولة حول السوق، إلا أنه لم يسبق وجود طريقة منظمة لقياس توقعات المستثمرين حول التطورات المستقبلية.

وهذا ما يهدف ستيك بريديكت لتغييره. وتشكل الميزة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمُدمجة مباشرة ضمن تطبيق ستيك، مسابقة ربع سنوية للتوقعات تدعو المشاركين للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بسوق العقارات في دبي، بما يشمل تحركات الأسعار، ونشاط المعاملات العقارية، وأداء المناطق المختلفة، والاتجاهات العامة للسوق. وبعد إغلاق باب المشاركة، يتم تقييم الإجابات بالاستناد إلى بيانات السوق المستقلة من ريدين (Reidin)، ليُصنَّف المشاركون وفقاً لمدى دقة توقعاتهم.

ويؤدي ذلك إلى إنشاء أول مؤشر جماعي لتوجهات المستثمرين في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، ذلك أنه يعكس رؤية آلاف المستثمرين للاتجاهات المستقبلية لأحد أكثر أسواق العقارات حيوية في العالم، ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين المنافسة الودية وفرصة الفوز بجوائز نقدية حقيقية، ما يجعل من دقة التوقعات خطوة نحو بناء ملكية عقارية فعلية.

اتجاهات الأسعار

وقال رامي طبارة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك: «يُعد سوق العقارات في دبي من أكثر الأسواق استقطاباً للاهتمام والمتابعة الدقيقة على مستوى العالم. فبشكل يومي، يتبادل المستثمرون والمحللون والوسطاء والسكان الآراء حول اتجاهات الأسعار، والمناطق الواعدة، وما قد يحمله المستقبل للسوق. إلا أنه لم يسبق أن وُجدت آلية منظمة لرصد هذه التوقعات وقياسها. ويحوّل ستيك بريديكت آراء السوق إلى مؤشرات قابلة للقياس، لتمكين المستثمرين من تسجيل توقعاتهم ومقارنتها بالنتائج الفعلية».

وأضاف: «إن أبرز ما يميز ستيك بريديكت عن غيره في هذا المجال هو أن الرؤية الاستثمارية نفسها تمثل نقطة الانطلاق، أي أن المستثمرين لا يحتاجون إلى رأس مال للبدء في بناء محفظتهم العقارية، بل يحتاجون فهماً عميقاً للسوق وثقة بالتوقعات. وفي حال نجح المشاركون في استشراف اتجاهات السوق بدقة، فإنهم يحصلون على فرصة للاستثمار فيه. وعلى خلاف أي سوق توقعات آخر، يتيح ستيك بريديكت للمشاركين توقع اتجاهات سوق العقارات في دبي، وتحقيق مكافآت تفتح الباب أمام امتلاك حصة فيه».

وتُقام النسخة الافتتاحية من ستيك بريديكت بين 16 و30 يونيو 2026، وتتضمن 10 أسئلة متعددة الخيارات تتناول محاور رئيسية في سوق العقارات بدبي. وستُعلن النتائج بعد صدور بيانات السوق المُتحقق منها من جهة مستقلة للربع المعني، وسيُضاف أصحاب أفضل التوقعات إلى لوحة صدارة متاحة للجمهور، إلى جانب منحهم جوائز تقديراً لأدائهم.