مبيعات تتجاوز 10 مليارات درهم مع إطلاق مشروع «داماك آيلاندز»

سجلت داماك العقارية إنجازاً جديداً بتحقيق مبيعات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم في يوم واحد فقط، مع بيع أكثر من 3,100 وحدة سكنية ضمن مشروع «داماك آيلاندز» التي أعلنت عنه أخيراً، وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب القوي على العيش في المجتمعات السكنية في دبي. تم إطلاق مشروع «داماك آيلاندز» نوفمبر الماضي في أكبر الإطلاقات في تاريخ الشركة.

وشهد الحدث مشاركة عدد من المشاهير والمؤثرين العالميين. وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «هذه المبيعات الضخمة تعكس الثقة الكبيرة في سوق دبي».

ويقع مشروع «داماك آيلاندز» في دبي لاند، ويُعدّ سادس مجتمع سكني رئيسي ضمن محفظة داماك. واستوحي تصميم المشروع من أشهر الوجهات والجزر السياحية حول العالم. وبالنظر إلى عام 2025، يُتوقع أن يستمر السوق في مساره التصاعدي، مدفوعاً بتطور البنية التحتية والتركيز على الاستدامة.