الطلب على الفلل الفاخرة في دبي إلى آفاق جديدة

نمت قيمة سوق تأجير الفلل الفاخرة في دبي بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مع تحول حاسم نحو فئات الأسعار فائقة الفخامة، وبرزت نخلة جميرا كموقع متميز.

وكشف تحليل سوق شركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية) عن أن القيمة السنوية لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد على مليون درهم ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 509 ملايين درهم من 400 مليون درهم بين يناير ومايو 2026.

ويظهر التقرير أيضاً أن القيمة السنوية لعقود الإيجار المجددة للفلل التي تزيد قيمتها على مليون درهم ارتفعت بنسبة 28% إلى 114 مليون درهم مقارنة بـ89 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وكشف البيانات الواردة من DXBinteract أنه على الرغم من أن أحجام معاملات الإيجار الفاخرة ظلت ثابتة، إلّا أن التحوّل التصاعدي في القيمة كان مدفوعاً بمزيد من النشاط في فئات الأسعار الأعلى. وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في نطاق 2 - 3 ملايين درهم، حيث ارتفعت العقود الجديدة بنسبة 21% والتجديدات بنسبة 17%.

وفي الطرف الفائق الفخامة، تم تسجيل 9 عقود إيجار سنوية جديدة تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين درهم، بالإضافة إلى 7 عقود أخرى تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم.

وبشكل عام كانت 67.3% من جميع العقود الموقعة بين يناير ومايو 2026 لمدة 12 شهراً.

وهيمنت نخلة جميرا على حجم المعاملات وقيمة الإيجار السنوية، مسجلة أكبر عدد من العقود الجديدة والمتجددة تتجاوز مليون درهم في جميع مجمعات الفلل.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية): «ظل الطلب في سوق الإيجارات الفاخرة والفاخرة للغاية مرناً خلال الأشهر القليلة الماضية. ولا يختار المستأجرون في هذا المستوى دبي فحسب، بل إنهم على استعداد لدفع مبالغ أكبر بكثير للعيش هنا، وهذا يرسل إشارة واضحة حول الثقة المستمرة في هذا السوق».

نخلة جميرا

وبلغت قيمة العقود الجديدة التي تزيد قيمتها على مليون درهم في نخلة جميرا 113 مليون درهم بين يناير ومايو، بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بـ99 مليون درهم في عام 2025، في حين ارتفعت العقود المجددة بنسبة 15% إلى 37 مليون درهم من 32 مليون درهم.

وسجل أقوى نمو في قيم العقود الجديدة في دبي هيلز استيت، حيث ارتفعت قيمة الإيجار السنوي بنسبة 37% إلى 87 مليون درهم من 63 مليون درهم.

وكان أكبر حجم لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد على مليون درهم هو 36 عقداً في نخلة جميرا، متقدماً على دبي هيلز استيت بـ35، والمنطقة الأولى في مدينة محمد بن راشد بـ22. كما تصدرت نخلة جميرا 16 عقد إيجار متجدد بقيمة تزيد على مليون درهم.

وفي كل حالة، كانت غالبية عقود الإيجار التي تزيد قيمتها على مليون درهم عبارة عن اتفاقيات جديدة - 69% في نخلة جميرا، و85% في دبي هيلز استيت، و63% في المنطقة الأولى في أم بي آر سيتي.

27 %

نمو قيمة عقود الإيجار الجديدة «فوق مليون درهم»

28 %

زيادة قيمة عقود الإيجار المجددة «فوق مليون درهم»

21 %

ارتفاع قيمة العقود الجديدة «بين 2 - 3 ملايين درهم»

17 %

زيادة في قيمة العقود المجددة «بين 2 - 3 ملايين درهم»

09

عقود إيجار سنوية جديدة قيمتها «بين 5 و10 ملايين درهم»

07

عقود جديدة تتجاوز قيمتها «10 ملايين درهم»