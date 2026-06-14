«جلاسكو» تطلق ذراعاً للتقييم العقاري بالمنطقة

أعلنت شركة «جلاسكو للأبحاث والاستشارات» ومقرها دبي إطلاق ممارستها الجديدة «جلاسكو لخدمات التقييم والاستشارات»، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تقديم خدمات تقييم عقاري وحلول استشارية استراتيجية قائمة على الأبحاث والتحليل.

ويأتي هذا التوسع امتداداً لمسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 2010، حيث أنجزت أكثر من 1500 مهمة لصالح أكثر من 500 عميل، مع تركيزها على تقديم خدمات استشارية مبنية على أفضل الممارسات البحثية لدعم القطاعين العام والخاص.

وستقدم الممارسة الجديدة خدمات التقييم العقاري الشامل، بما في ذلك تقييم الآلات والمعدات، إضافة إلى استشارات البناء المرتبطة بالمعاملات المالية والاستثمارية.