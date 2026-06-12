5 مليارات مبيعات المنازل الفاخرة قيد الإنشاء في دبي خلال مايو

واصل سوق العقارات الفاخرة في دبي جذب استثمارات قوية خلال شهر مايو، حيث سجل المطورون مبيعات بقيمة تقارب 5 مليارات درهم للمنازل قيد الإنشاء التي يزيد سعرها على 5 ملايين درهم.

ووفق تحليل سوقي أجرته علامة كيتورا التجارية الفاخرة أن مبيعات الفلل بلغت 2.51 مليار درهم من خلال 184 صفقة، بينما بلغت مبيعات الشقق 2.45 مليار درهم من خلال 207 صفقات.

وكان النشاط الأقوى للفلل ضم الشريحة السعرية من 10 إلى 20 مليون درهم، حيث حققت 60 صفقة مبيعات بقيمة 834.2 مليون درهم، إضافة إلى 23 صفقة أخرى بقيمة 746.3 مليون درهم ضمن الشريحة السعرية من 20 إلى 50 مليون درهم.

وتُظهر بيانات DXBinteract أن مبيعات الشقق تركزت ضمن الشريحة السعرية من 5 إلى 10 ملايين درهم، التي شكلت 158 صفقة من أصل 207 صفقات مسجلة خلال الشهر.

وبإجمالي مبيعات بلغ 391 شقة وفيلا بقيمة 4.96 مليارات درهم، فهذا يعني بيع ما معدله 12 وحدة سكنية قيد الإنشاء، تزيد قيمة كل منها على 5 ملايين درهم يومياً طوال الشهر، بمتوسط ​​12.7 مليون درهم إماراتي للعقار الواحد.

مكانة مرموقة

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي مؤسس علامة كيتورا الفاخرة: «هذا يعادل بيع ما يقارب 400 منزل، تزيد قيمة كل واحد منها على مليون جنيه إسترليني في لندن، و1.36 مليون دولار أمريكي في نيويورك، خلال شهر واحد».

وأضاف: «هذا يدل على مكانة دبي المرموقة بين أسواق العقارات الرائدة عالمياً، وعلى عمق الثقة التي لا تزال قائمة هنا».

وتابع: «أثبت هذا السوق على مرّ السنين أن مرونته هيكلية وليست دورية، فعندما تصبح الظروف أكثر صعوبة، تبقى هذه البنية الأساسية متينة، ويستمر تدفق رؤوس الأموال الكبيرة. في الوقت نفسه، يتطور مفهوم الرفاهية في العقارات، حيث يركز المستثمرون العالميون بشكل أكبر على الصحة، وجودة الحياة، والجودة البيئية، والخصوصية، وإمكانية الإقامة طويلة الأجل».