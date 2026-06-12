إنجاز مشروع «سيكس سينسز نخلة جميرا»

أعلنت مجموعة إنوفو، العاملة في قطاع البناء والبيئة العمرانية، إنجاز وتسليم مشروع «سيكس سينسز ريزيدنسز نخلة جميرا» الذي يعدّ أحد أبرز المشاريع الفندقية والسكنية الفاخرة في المنطقة.

وقد تم تطوير المشروع من قبل مجموعة سيليكت، وتم بيع جميع وحداته قبل اكتمال أعمال الإنشاء.

ويأتي إنجاز المشروع في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للمستثمرين. ويعكس الإقبال الاستثنائي على المشروع، مستوى الثقة الدولية المتنامية بسوق العقارات. ويقدم المشروع أول مساكن فاخرة تحمل علامة «سيكس سينسز» في الإمارات.

وتشمل: مبنيَي «سكاي فيلا» بإجمالي 32 وحدة، وتسع فلل خاصة «سيغنتشر فيلا» مميزة تقع مباشرة على شاطئ نخلة جميرا، إضافة إلى مبنيَي بنتهاوس، يضم الأول فندقاً وشقق سكنية، في حين يحتوي المبنى الثاني على شقق سكنية فقط بمجمل 131 شقة سكنية و66 جناحاً فندقياً.