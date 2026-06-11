إعمار تستعد للكشف عن أضخم مشروعاتها في دبي بقيمة 200 مليار درهم

تستعد إعمار العقارية للكشف عن أضخم مشروعاتها في قلب دبي بقيمة 200 مليار درهم. وبحسب بيان صدر عن الشركة، المطورة لأبرز المعالم العمرانية في العالم من برج خليفة إلى وسط مدينة دبي ودبي مول، ستكشف الشركة عن وجهة استثنائية في قلب دبي، تعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية المتكاملة، يقدم هذا المخطط الرئيسي المرتقب مساحة مبنية إجمالية تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع. وبقدرة استيعابية تقارب 150 ألف نسمة، يتخطى المشروع حدود التطوير العقاري التقليدي، ليتجسد بوصفه مدينة متكاملة داخل مدينة.

ويتوزع المخطط الرئيسي على 5 مناطق متكاملة تتفرد كل منها بطابعها وهويتها العمرانية الخاصة.

قناعة راسخة

قال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية: «لطالما انطلقنا من قناعة راسخة بأن المدن العظيمة لا تبنى بالحجارة، بل بالأحلام. وما نوشك على الكشف عنه اليوم هو أكثر أحلامنا طموحاً حتى الآن؛ مكان تمتزج فيه أرقى التصاميم المعمارية بأروع المناظر الطبيعية وأجرأ التصورات لمستقبل الحياة الحضرية في رؤية متكاملة واحدة لا مثيل لها.

هذا المشروع هو تجسيد لثقتنا الراسخة بمستقبل الإمارات، وإيماننا العميق بالرؤية الاستثنائية لقيادتها الرشيدة التي أرست أسساً صلبة تدفع نحو الابتكار والطموح والإنجاز. إنه تجسيد لإعمار في أوج طموحها، ودبي في أبهى صورها».