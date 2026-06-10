«تايم هومز» العقارية تفتتح فرعاً رئيسياً جديداً في دبي

افتتحت شركة «تايم هومز» العقارية رسمياً فرعها الرئيسي الجديد في منطقة «قرية جميرا الدائرية» بدبي، ضمن خطة التوسع المدروسة للشركة في الممرات العقارية ذات العوائد المرتفعة بالإمارة. تم اختيار موقع المكتب الجديد استراتيجياً لخدمة قاعدة واسعة من العملاء المتميزين، وترسيخ الحضور الميداني للشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية نخبوية وسلسة للمستثمرين الدوليين، والمشترين العقاريين، والملاك، والمستأجرين على حد سواء.

وفي ظل ما تشهده القطاعات العقارية الفاخرة والرئيسية في دبي من طلب عالمي غير مسبوق، نجحت منطقة «قرية جميرا الدائرية» في تعزيز مكانتها كأحد أكثر الأنظمة السكنية حيوية وديناميكية في المدينة.

ويسهم الموقع المركزي للمجمع، ونموه البنيوي القوي، ومحفظته المتنوعة من الشقق والفيلات الفاخرة، في جعل المنطقة مركزاً جاذباً لرؤوس الأموال الاستثمارية؛ ومن خلال وجود خبرائها مباشرة داخل هذا المجمع، تسعى «تايم هومز العقارية» إلى سد الفجوة بين المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والفرص الاستثمارية المربحة والمتاحة في الوقت الفعلي.

ويقدم الفريق الاستشاري المتخصص في فرع «قرية جميرا الدائرية» حزمة متميزة من خدمات إدارة الأصول والحلول العقارية المصممة خصيصاً للحد من المخاطر وتحسين عمليات الاستحواذ العقاري، سواء للمشاريع الجاهزة أو التي ما زالت على المخطط.

وتشمل هذه الخدمات إجراء مقارنات صارمة وفحص دقيق للمطورين العقاريين لحماية رؤوس أموال المستثمرين، وتقديم توجيهات استراتيجية بشأن الأسعار بناءً على تقييمات مدعومة بالبيانات لخرائط اتجاهات السوق الحالية ومسارات النمو المستقبلي، فضلاً عن هيكلة المشاريع التي على المخطط عبر توفير وصول حصري للإطلاقات الجديدة وخطط السداد المرنة، وصولاً إلى إدارة المعاملات الشاملة بدءاً من التوثيق الدقيق ودعم الحجز القانوني وحتى التخطيط الهيكلي للمحافظ العقارية.

وتؤكد «تايم هومز» على القيمة الجوهرية للاستشارات الشخصية المباشرة؛ إذ يشكل مكتبها الجديد مركزاً نخبوياً لجمع وتحليل معلومات السوق المحلية، وتتبع مستويات الطلب على الإيجارات، ومنحنيات ارتفاع الأسعار، وتوجهات نمو المجمع السكني، مما يضمن تزويد العملاء برؤى حية وعملية تمنحهم ميزة تنافسية واضحة في منظومة دبي العقارية سريعة الحركة.

وتعمل الشركة، بقيادة الرؤية الريادية لمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها السيد عمران أنور جيواني، وفقاً للركائز الأساسية المتمثلة في الشفافية المطلقة، والثقة المؤسسية، وبناء علاقات طويلة الأمد، مدعومة بأكثر من 12 عاماً من الخبرة الجماعية في السوق، مما يعكس خريطة طريق مدروسة تهدف إلى الارتقاء بالرحلة العقارية للمستخدمين النهائيين ومستثمري المحافظ العالمية الباحثين عن أصول مستقرة وعالية العوائد في الإمارات.