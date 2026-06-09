أسهم الذكاء الاصطناعي تشتري القصور في «وادي السيليكون»

شهدت سوق العقارات في سان فرانسيسكو واقعة فريدة من نوعها تلخص حمى «السيليكون» الحالية؛ حيث أعلن أحد الوسطاء العقاريين عن عرض منزل فاخر في حي «نو فالي» المرموق بقيمة 2.9 مليون دولار، مشيراً إلى أن البائع مستعد لقبول قيمته بالكامل على شكل أسهم غير مطروحة للتداول العام في شركتي OpenAI أو Anthropic العملاقتين.

هذه المغامرة الاستثمارية تعكس مراهنة كبرى على الطفرة المرتقبة للاكتتابات العامة الأولية (IPOs) لشركات الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تعقيدات قانونية ومالية غير مسبوقة، بحسب «ياهو فاينانشال»

يُعرف حي «نو فالي» في سان فرانسيسكو بكونه واحداً من أكثر الأحياء جذباً لنخبة التكنولوجيا، ما يجعله باستمرار سوقاً عقارياً شديد التنافسية والغلاء. غير أن قبول أسهم شركات خاصة لم تطرح بعد في البورصة (Pre-IPO) كبديل للمال السائل يعد سابقة مثيرة؛ فالبائع يراهن على أن قيمة أسهم OpenAI (المطورة لـ ChatGPT) أو جارتها اللدودة Anthropic (المطورة لـ Claude) ستتضاعف عدة مرات بمجرد إدراجها في الأسواق المالية، ما قد يحول قيمة المنزل من 2.9 مليون دولار إلى ثروة مضاعفة في غضون سنوات قليلة، متحفياً بفرصة استباقية قبل الجميع.

خلف بريق الصفقة، تصطدم هذه المقايضة بجدار قانوني سميك؛ إذ إن الأسهم في الشركات التكنولوجية الناشئة والخاصة ليست سائلة كالأوراق المالية التقليدية، ولا يمكن نقل ملكيتها ببساطة بين الأفراد. وتفرض شركات مثل OpenAI وAnthropic قيوداً صارمة للغاية على تداول أسهمها الداخلية لحماية تقييماتها وسريتها؛ ما يعني أن إتمام صفقة شراء هذا المنزل سيتطلب أولاً موافقة رسمية واستثنائية من مجلسي إدارة الشركتين لتمرير عملية نقل الأسهم من موظف أو مستثمر حالي إلى بائع العقار، وهو إجراء روتيني معقد قد ينتهي بالرفض.

تأتي هذه الواقعة في وقت يعاني فيه قطاع العقارات في سان فرانسيسكو من معادلة صعبة؛ فالمدينة تصنف كأغلى سوق عقاري في الولايات المتحدة، بينما يمتلك آلاف المهندسين والموظفين ثروات «ورقية» هائلة متمثلة في حصص وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي دون امتلاك سيولة نقدية كافية للشراء المباشر نتيجة تأخر الاكتتابات العامة. وتحاول هذه الصفقة المبتكرة ابتكار مخرج لهذه المعضلة، ورغم المخاطر العالية المرتبطة بتقلبات تقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أنها ترسم ملامح عصر جديد قد تصبح فيه السيادة الرقمية عملة الشراء الأساسية للأصول المادية.