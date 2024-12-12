4 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في نوفمبر

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات عقارية وصل إلى 4 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2024، فيما بلغ عدد المعاملات الكلي 4,606 معاملات، بينما وصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 20.4 مليون قدم مربعة خلال الشهر نفسه.

وبهذه النتائج القوية، تواصل إمارة الشارقة ترسيخ مكانتها مركزاً عقارياً حيوياً يمتاز بالتنوع الثقافي والبيئي، مع الحفاظ على طابعها التراثي الذي يجمع بين الأصالة والحداثة. كما تتمتع الشارقة ببيئة تشريعية داعمة للقطاع العقاري ومحفزة للاستثمار.

أوضحت «البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري» أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2024 وصل إلى 4,606 معاملات، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,522 معاملة، بنسبة 33% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 339 معاملة بنسبة 7.4% من إجمالي المعاملات وبقيمة بلغت 668 مليون درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 2,745 معاملة ونسبتها 59.6% من العدد الكلي للمعاملات.

أراضٍ فضاء

جرت معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 925 قطعة أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 322 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 275 معاملة. وسجلت منطقة «مويلح التجارية» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر نوفمبر الماضي على أرض فضاء بقيمة بلغت 180 مليون درهم. كما سجلت منطقة «مويلح التجارية» أيضاً أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر نفسه على أرض مبنية بقيمة بلغت 51 مليون درهم.

وبلغت معاملات البيع في مدينة الشارقة 977 معاملة، وواصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 161 معاملة، تلتها منطقة «حي حوشي» بـ104 معاملات، ثم منطقة الخان بـ85 معاملة. أما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول 470.7 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ157.8مليوناً.

وفي المنطقة الوسطى بلغت معاملات البيع 509 معاملات، تركز أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 473 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 334.2 مليون درهم.

وجرت 16 معاملة بيع في خورفكان، حيث تصدرت منطقة «حي الحراي الصناعية» بـ5 معاملات، فيما جاءت منطقة «البطحاء 4» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي. وفي مدينة كلباء، جرت 15 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «تجارية سور كلباء» بـ4 معاملات، وجاءت منطقة «السور 4» أعلى منطقة بحجم التداول النقدي.