مبيعات العقارات على المخطط تتواصل بزخم في دبي

تعكس دبي مجدداً جاذبيتها المتنامية في قطاع العقارات على المخطط، مع تسجيل مشروع «كاسا جراند هيرمينا»، أول مشاريع «كاسا جراند» في الدولة، مبيعات تجاوزت 50% من إجمالي الوحدات المطروحة، مدعوماً بثقة المستثمرين في المطورين ذوي الخبرة وسجل التسليم الموثوق.

يأتي هذا الإقبال القوي بالتوازي مع فوز المشروع بجائزة «مشروع العام للعقارات على المخطط» ضمن قمة وجوائز جلف بيزنس العقارية 2026، ما يعزز مكانته أحد المشاريع السكنية البارزة في دبي، ويدعم جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية في القطاع العقاري.

وقال السيد لطف الله، مدير «كاسا جراند» – دبي: يمثّل تجاوز مبيعات مشروع «كاسا جراند هيرمينا» نسبة 50% إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، ويسعدنا أن نرى الإرث الذي بنيناه على مدى أكثر من عقدين من الزمن ينعكس بوضوح في أول مشاريعنا بدولة الإمارات، حيث يجسّد هذا الإنجاز الثقة التي منحها المستثمرون ومشترو المنازل لرؤيتنا ونهجنا في التطوير. فعلى مدى أكثر من 22 عاماً، التزمنا بتطوير وحدات ومجتمعات سكنية تضع احتياجات السكان في صميم أولوياتها. نحن نثمّن الثقة التي حظي بها مشروع «كاسا جراند هيرمينا»، ونواصل التزامنا بتقديم مجتمع سكني متكامل على الواجهة البحرية يجسّد معايير الجودة والاهتمام بالتفاصيل والتركيز على المتعامل، وهي المبادئ التي أكسبتنا ثقة أكثر من 55 ألف عائلة.

ويواصل «كاسا جراند هيرمينا»، الواقع في جزر دبي، استقطاب اهتمام المشترين من داخل المنطقة وخارجها، ممن يتطلعون إلى فرص استثمارية ذات قيمة طويلة الأمد ضمن وجهة سكنية متميزة على الواجهة البحرية. ويعكس الأداء القوي للمبيعات الطلب المتزايد على المشاريع التي تطوّرها شركات تتمتع بسجل موثوق في التسليم، وإمكانات تشغيلية راسخة، وخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.

ويعزّز النجاح الملحوظ الذي يحققه «كاسا جراند هيرمينا» التزام «كاسا جراند» طويل الأمد تجاه سوق دولة الإمارات. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية النمو الأوسع التي تتبناها الشركة في المنطقة، والتي تشمل خططاً لتطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات في الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.