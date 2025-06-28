عقارات دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للمستثمرين

«لندن ديلي نيوز»: العوائد الإيجارية تصل إلى %8 وتفوق أسواقاً كبرى مثل لندن ونيويورك

أكد موقع «لندن ديلي نيوز» أن عقارات دبي رسخت مكانتها وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين، مدفوعة بعوائد إيجارية تنافسية، وسياسات اقتصادية مشجعة. وذكر الموقع أن دبي تحتفظ بموقعها مركزاً استثمارياً محورياً للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص مربحة ومستقرة.

وأضاف: تعد عوائد الإيجارات من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون العقاريون عند تقييم الفرص الاستثمارية، حيث تؤثر بشكل مباشر في ربحية المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، تقدم دبي أداءً لافتاً، إذ تتراوح عوائد الإيجار السنوية في الإمارة بين 5% و8%، وهي نسب تفوق بكثير ما تحققه أسواق كبرى، مثل لندن ونيويورك وسنغافورة.

وأوضح الموقع أن ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها غياب الضرائب على دخل الأفراد، واستقرار العملة المحلية المرتبطة بالدولار، وانخفاض تكاليف التملك، مقارنة بالأسواق المتقدمة.

وأكد الموقع أن بيئة الأعمال الجاذبة في دبي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الطلب الإيجاري، لا سيما مع تزايد عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تختار الإمارة مقراً إقليمياً لها.

وينتج عن ذلك طلب ثابت على الوحدات السكنية من قِبل موظفي الشركات المنتقلين حديثاً إلى الدولة، الذين غالباً ما يفضلون عقود إيجار طويلة الأجل، ضمن مجمعات سكنية عالية المستوى.

وتابع الموقع: كذلك، فإن النمو الكبير في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية أسهم في خلق طلب متزايد على العقارات السكنية الفاخرة، بينما دفع الحضور القوي لرواد الأعمال والشباب المحترفين باتجاه وحدات حديثة ومجهزة بمواصفات تلائم أنماط العمل المرنة والرقمية.

كما يعزز من هذا الأداء عدد من السياسات الحكومية الطموحة، مثل برامج الإقامة طويلة الأمد، كالتأشيرة الذهبية والخضراء، التي تمنح الاستقرار للأفراد والعائلات، وتزيد من معدلات الإشغال.

كذلك تسهم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، من مشاريع النقل المتطورة إلى إنشاء مناطق عمل وتجارية جديدة، في رفع قيمة العقارات، وتعزيز إمكاناتها الإيجارية.

وذكر الموقع أن هذا الزخم يمتد أيضاً إلى قطاع السياحة، الذي يدعم بدوره سوق الإيجارات القصيرة الأجل، ما يمنح المستثمرين مرونة إضافية في تحقيق العوائد، سواء عبر الإيجار التقليدي، أو من خلال منصات التأجير السياحي.

كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي، الواقع بين الشرق والغرب، يلعب دوراً في استقطاب المقيمين والشركات على حد سواء، خاصة في ظل ملاءمة التوقيت الزمني للأعمال العابرة للقارات.

وقد أسهم هذا الموقع في خلق سوق إيجاري مزدهر، يتسم بالطلب المتنوع، سواء من العائلات أو الأفراد أو الشركات، ما يمنح المستثمرين خيارات متعددة لتوظيف أموالهم بذكاء.

وتشير الإحصاءات إلى أن مناطق مثل دبي مارينا، وداون تاون دبي، وبزنس باي، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، تعد من أبرز المناطق من حيث الأداء الإيجاري، إذ تقدم هذه الأحياء نسب عائد تتراوح بين 5% و8% سنوياً، مستفيدة من قربها من المراكز الاقتصادية، والبنية التحتية الحديثة، ونمط الحياة الفاخر الذي توفره. (دبي - البيان)