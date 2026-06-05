«أورا للتطوير العقاري» تمنح «يونك» عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم

أعلنت أورا للتطوير العقاري تعيين شركة اتحاد الهندسة الإنشائية «يونك» مقاولاً رئيسياً لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع «بين».

وتبلغ قيمة العقد الموقع بين الجانبين 1.9 مليار درهم ويشمل تنفيذ 614 وحدة سكنية تضم منازل تاون هاوس وفللاً مستقلة تتوزع على المجمّع B في منطقة واي ووترواي؛ والمجمّع C في منطقة واي لاجون، والمجمّع D في منطقة واي لاجون.

كما يغطي العقد الأعمال الإنشائية ذات الصلة بالبنية التحتية والمساحات الخارجية. وبدأت عمليات تعبئة الموارد في الموقع بشكل فوري، حيث انطلقت عمليات الإنشاء في يوم 1 يونيو الماضي، على أن تمتد فترة التنفيذ اللاحقة لمدة 31 شهراً، مع تحديد مراحل إنجاز رئيسية لكل واحد من المجمعات السكنية في المشروع.

ويأتي هذا العقد في أعقاب تعيين شركة الجرافات البحرية الوطنية لتتولى أعمال تجهيز أرض الموقع، وشمل ذلك أعمال تمهيد الأرض وتسويتها، ما أرسى الأسس للبدء بمرحلة تنفيذ عمليات الإنشاء الرئيسية. وتمضي عمليات الإنشاء في الموقع وفق الجدول الزمني المحدد.