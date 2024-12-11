«مدن» تطلق «نُوايف بارك فيوز» للتملك الحر في جزيرة الحديريات

أطلقت شركة «مدن» مشروع «نوايف بارك فيوز» السكني للتملك الحر، الذي يطرح شققاً سكنية في جزيرة الحديريات.

ويقع هذا الحي بين تلتي نُوايف التي تم بناؤها على ارتفاع يصل إلى 50 و60 متراً، ويتميز المشروع بتصميمه المعماري الذي استوحي من الفن المعماري المميز في كل من منطقة البحر الأبيض المتوسط. وينفرد المشروع بإطلالات على الخليج العربي وأفق أبوظبي.

ويضم المشروع 184 شقة سكنية بالإضافة إلى متنزه ومرافق ترفيهية ورياضية ومجتمعية مثل ملاعب «البادل» وكرة السلة وصالات للألعاب الرياضية وحوض سباحة ومنطقة مخصصة لليوغا. كما يجاور المجتمع السكني سوق يوفر للسكان تجربة تسوق من علامات تجارية عالمية ومطاعم قريبة، إضافة إلى مرافق مخصصة للأطفال.