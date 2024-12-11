بيع فيلا في مشروع «سيكس سينسز نخلة جميرا» بـ 130 مليون درهم

أعلنت شركة «سوثبيز إنترناشونال ريالتي» بيع فيلا من خمس غرف نوم على شاطئ البحر في مشروع «سيكس سينسز نخلة جميرا» مقابل 130 مليون درهم، ما يجعلها أعلى عملية بيع تم تحقيقها في المشروع، وواحدة من بين أغلى عشرة مساكن تحمل اسم علامة تجارية تم بيعها في عام 2024. وتسلط هذه الصفقة الضوء على النمو المستمر لقطاع المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة وقوة سوق بيع العقارات على الخارطة في دبي.

وقال جورج عازار الرئيس التنفيذي لشركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «أصبحت المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة واحدة من أبرز نقاط القوة في سوق العقارات العالمية، حيث تجذب انتباه المشترين في المدن الرئيسية مثل ميامي ونيويورك ودبي ولندن.

وتمتاز دبي التي أصبحت مركزاً للحياة الفاخرة، بامتلاكها أكبر عدد من المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وتواصل إرساء معايير جديدة في هذا المجال الحصري للغاية».

وتعد هذه الفيلا واحدة من تسع فلل حصرية ومميزة. وتوقع أن تكون الفيلا جاهزة بحلول أكتوبر 2025. وتشهد المساكن ذات العلامات التجارية ارتفاعاً غير مسبوق بدبي، حيث كشفت البيانات عن تسجيل مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم في النصف الأول 2024 وحده، ما يمثل 12.6% من إجمالي المعاملات في المدينة. ويمثل ذلك بنسبة 44% على أساس سنوي.