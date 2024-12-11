«مِراس» تكشف عن أحدث مراحل مشروع «ند الشبا جاردنز»

أطلقت «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، أحدث مرحلة من مشروعها السكني «ند الشبا جاردنز» الذي يشهد طلباً كبيراً. وتتضمن المرحلة الجديدة مجموعة من المنازل المصممة بعناية، بما في ذلك منازل تاون هاوس واسعة مكونة من ثلاث غرف نوم، وفلل مكونة من أربع وخمس وست وسبع غرف نوم.

وتحظى هذه المجموعة بإطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية الخضراء وبحيرة يمكن السباحة فيها. ويقع هذا المجمع السكني الحصري في موقع استراتيجي حول البحيرة ويحد حديقة «سباين بارك».

ويضم المشروع مجموعة كبيرة من مرافق الترفيه واللياقة البدنية والاسترخاء. وتعزز من جاذبية المجمع طرق مخصصة للمشي، ومسارات للجري وركوب الدراجات، ومنطقة لعب الأطفال مع ملعب متعدد الرياضات، وحمام سباحة بأمواج، وحديقة مخصصة لممارسة اليوغا، ومزرعة مجتمعية.