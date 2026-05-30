المستثمرون الهنود يتصدرون المشهد العقاري في دبي

يواصل المستثمرون الهنود هيمنتهم على سوق العقارات الدولية في دبي، ما يعزز مكانة الإمارة واحدة من الوجهات العقارية الخارجية المفضلة للمشترين الهنود الباحثين عن تنمية الثروات، والتنقل العالمي، وفرص الاستثمار طويلة الأجل، بحسب موقع «ريالتي بلس».

ووفقاً لمجموعة «أناروك»، يستحوذ المشترون الهنود على ما يقدر بنحو 20 % إلى 22 % من إجمالي المشتريات العقارية الأجنبية في دبي، ليصبحوا بذلك أكبر مجموعة استثمارية دولية في الإمارة. يأتي هذا الطلب المستدام في خضم عام استثنائي حطم الأرقام القياسية لسوق العقارات في دبي، الذي سجل معاملات بقيمة بلغت 917 مليار درهم خلال عام 2025، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويعكس هذا التوجه تحولاً أوسع في التفضيلات الاستثمارية بين الأثرياء الهنود، الذين يتطلعون بشكل متزايد إلى ما وراء الأسواق المحلية لتنويع محافظهم الاستثمارية والوصول إلى وجهات عقارية متصلة عالمياً.

وتستمر العوامل الأساسية القوية لدبي في جذب رؤوس الأموال الهندية، إذ تُعزى جاذبية الإمارة إلى مزيج من العوامل التي تشمل استقرار السوق، والكفاءة الضريبية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، فضلاً عن القرب الجغرافي من الهند.

علاوة على ذلك، أسهمت مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً في تعزيز جاذبيتها، لا سيما بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن أصول دولية تجمع بين مزايا أسلوب الحياة الراقي والعوائد الاستثمارية المحتملة.

ومع استمرار تزايد اهتمام المستثمرين، يتجه الفاعلون في القطاع العقاري نحو التواصل المباشر مع المشترين في مختلف المدن الهندية لمناقشة الفرص الناشئة داخل سوق العقارات المتطور في دبي.

وفي هذا السياق، برز اهتمام متنامٍ يمتد إلى ما هو أبعد من المراكز الحضرية الكبرى التقليدية في الهند، فقد أُطلقت مبادرة تواصل جديدة تغطي مدن لوديانا، وتشانديغار، وكارنال، وسورات، وأحمد آباد، بهدف تسهيل التفاعل المباشر مع المستثمرين المحتملين وتعميق وعيهم بسوق العقارات في دبي.

وتعكس هذه المبادرة تنامي شهية المشترين من مجتمعات ريادة الأعمال والعائلات التجارية التي تسعى لاقتحام أسواق العقارات الخارجية.

وتعليقاً على ذلك، قال أجاي راجيندران، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «ميراكي» للتطوير العقاري: يستمر اهتمام المشترين الهنود بعقارات دبي في التطور تزامناً مع نضج السوق، حيث أصبح المستثمرون أكثر وعياً وتعمداً في اختيار وجهات توظيف رؤوس أموالهم عالمياً، مع تركيز أكبر على مرونة السوق، والفرص طويلة الأجل، وجودة الحياة، وهو ما يعززه القرب الجغرافي لدبي من الهند.