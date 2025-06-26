3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 3.7 مليارات درهم، تمت عبر 1000 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 811 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 104 مبايعات أراضٍ، و665 مبايعة لوحدات سكنية و42 مبايعة مبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة دبي هيلز بقيمة 92 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة جزر العالم بقيمة 56 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة تيكوم بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 855 مليون درهم تمت عبر 169 معاملة، منها 27 رهناً لأراضٍ، و186 رهناً لوحدات سكنية، و28 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 20 هبة بقيمة 323 مليون درهم.