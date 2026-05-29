عقارات دبي تتجه نحو سوق الاستثمار طويل الأجل

تُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات متزايدة على تحول هيكلي نحو مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع انتقال تدريجي من دورة النمو السريع والمضاربات قصيرة الأجل، إلى سوق يقودها الاستثمار طويل الأمد والطلب الحقيقي على التملك، بحسب تحليلات وتقارير عقارية متخصصة استندت الى بيانات رسمية معتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويأتي هذا التحول مدعوماً باستمرار الزخم القوي في التداولات العقارية، وارتفاع معدلات تملك المقيمين، إلى جانب قدرة السوق على الحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط، رغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 31 %، مواصلة الأداء القياسي الذي حققته الإمارة خلال 2025، عندما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية 917 مليار درهم.

وفي الوقت ذاته، أظهر نمو الأسعار اتجاهاً أكثر توازناً، مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنحو 9.8 % خلال 2025، وهو ما يعتبره محللون نمواً صحياً، يعكس استقرار السوق، ويحد من مخاطر الارتفاعات المفرطة.

كما اتسعت قاعدة المستثمرين النشطين إلى أكثر من 193 ألف مستثمر، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال المحلية والدولية إلى القطاع العقاري في الإمارة.

ويبرز المقيمون كأحد المحركات الرئيسة للسوق، بعدما استحوذوا على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات العقارية من حيث القيمة خلال العام الماضي، في مؤشر على تنامي توجهات التملك طويل الأجل، وتراجع الاعتماد على المضاربات السريعة.

وتشير التقديرات إلى تقلص متوسط الفترة الزمنية التي ينتقل خلالها المستأجر إلى تملك عقار في دبي إلى نحو 4.8 سنوات، ما يعكس تغيراً في سلوك المقيمين، وزيادة ارتباطهم بالإقامة والاستثمار طويل الأمد داخل الإمارة.

ورغم تأثر السوق مؤقتاً بالتوترات الإقليمية خلال بداية العام، أظهرت دبي قدرة سريعة على استعادة الزخم. فبعد تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 84 مليار درهم خلال فبراير، تراجعت التداولات إلى 56 مليار درهم في مارس، مع تصاعد حالة الترقب، قبل أن تعاود الارتفاع في أبريل بنسبة 23 %، لتصل إلى نحو 69 مليار درهم.

ويرى مراقبون أن سرعة تعافي السوق تعكس متانة الأسس الاقتصادية والتنظيمية للقطاع العقاري في دبي، إلى جانب استمرار الطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، على حد سواء.

وعلى صعيد الشركات، تتمتع كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات بمرونة تشغيلية ومالية قوية، مدعومة بحسابات الضمان، وتدفقات الإيرادات المتكررة، والمحافظ الكبيرة من المشاريع طويلة الأجل، ما يقلل من تأثير التقلبات قصيرة الأمد في معنويات السوق.

وترتبط آفاق القطاع خلال الفترة المقبلة جزئياً بمسار التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود طلب مؤجل، قد يعود بقوة إلى السوق، في حال تحسن الأوضاع الإقليمية، ما قد يمنح القطاع العقاري دفعة إضافية خلال المراحل المقبلة.

ويعزز هذا التحول مكانة دبي، باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق العقارية العالمية استقراراً وجاذبية للاستثمار، مدعومة ببنية تنظيمية متطورة، وتدفقات سكانية واستثمارية مستمرة، وبيئة اقتصادية مرنة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.