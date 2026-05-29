«بام غولدنغ» الجنوب أفريقية تفتتح مكتباً في دبي لتوسيع حضورها الدولي

عززت شركة «بام غولدنغ للعقارات» الجنوب أفريقية حضورها الدولي، بإطلاق مكتبها الجديد في دبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانتها في سوق العقارات السكنية الفاخرة على مستوى العالم.

يحتل المكتب الجديد موقعاً حيوياً في أبراج «بزنس سنترال» بمدينة دبي للإنترنت، ما يتيح له وصولاً مباشراً إلى أبرز مراكز الاستثمار والوجهات العصرية الفاخرة في الإمارة، بما في ذلك «نخلة جميرا» و«دبي مارينا»، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر لتقديم خدمات متميزة للنخبة من المستثمرين خلال عام 2026.

وأوضح الدكتور أندرو غولدنغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذا التوسع يمثل جزءاً محورياً من استراتيجية النمو الدولي الطموحة التي تنتهجها الشركة؛ حيث تنضم دبي إلى شبكة الوجهات العالمية الاستراتيجية للمجموعة بجانب حضورها القوي في عدة دول أفريقية مثل موريشيوس وسيشيل، بالإضافة إلى مكتبها في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار الدكتور غولدنغ إلى أن سوق دبي العقاري بات يتسم بالنضج والمرونة العالية مع تسجيل نحو 150 ألف معاملة للبناء الجديد سنوياً، مما يؤهل الشركة لتوظيف خبرتها الممتدة على مدار خمسة عقود للاستفادة من الفرص المتنوعة التي تبدأ من الاستثمارات الأولية وصولاً إلى العقارات فائقة الفخامة، وذلك بالتعاون مع شركة «إس في إن كابيتال» (SVN Capital) التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتلبية الطلب المتنامي من العملاء الأثرياء على الاستثمار العقاري المستدام في دولة الإمارات.

وتتولى إدارة العمليات في دبي بيلي روتنباخ، مديرة العمليات في «بام غولدنغ دبي»، والتي تمتلك خبرة مهنية تتجاوز 40 عاماً، منها 15 عاماً في سوق العقارات السكنية الفاخرة في إمارة دبي؛ حيث ستشرف على تقديم خدمات عقارية شاملة تشمل البيع والشراء والتأجير للمستثمرين المحليين والدوليين والمطورين على حد سواء.

وأوضحت روتنباخ أن الشقق السكنية لا تزال تهيمن على المشهد العقاري في دبي، مع اعتماد السوق بشكل رئيسي على الوافدين والأجانب الذين يمثلون الأغلبية الساحقة من الملاك، مدفوعين برغبة المهنيين الدوليين ورواد الأعمال في تنويع محافظهم الاستثمارية والحصول على الإقامة الفاخرة.