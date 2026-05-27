سوق عقارات دبي يواصل التحليق

930 ألف درهم متوسطات أسعار الشقق غرفة واحدة في «تاون سكوير دبي»

960 ألف درهم متوسط الأسعار في مدينة دبي الرياضية

أكد تقرير صادر عن «بروبرتي فايندر» أن سوق العقارات في دبي يواصل زخماً قوياً كما أنه مستمر في التحليق مع تباين الأسعار بدعم الطلب القوي عبر جميع الفئات والمناطق في السوق.

وذكر التقرير أن أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في دبي تستمر في التباين بشكل ملحوظ بناء على الموقع، ومدى توفر شبكات النقل والربط، ونمط الحياة المقدم.

وفي فئة العقارات التي تقل أسعارها عن مليون درهم، تواصل المجتمعات ذات الأسعار المدروسة جذب المشترين للمرة الأولى والمستثمرين على حد سواء.

وتتوزع متوسطات أسعار الشقق ذات الغرفة الواحدة في هذه الفئة لتسجل 930 ألف درهم في «تاون سكوير دبي»، و960 ألف درهم في «مدينة دبي الرياضية»، بينما تصل إلى 999 ألف درهم في «مدينة دبي للإنتاج»، وتسجل السعر الأكثر تنافسية في «مجمع دبي للاستثمار» بمتوسط يبلغ 779 ألف درهم،

وتبلغ الأسعار مليون درهم في كل من «واحة دبي للسيليكون» و«مدينة دبي للاستوديو»، لترتفع قليلاً إلى 1.01 مليون درهم في «دبي الجنوب»، وفي نطاق 1.1 مليون درهم تبرز مجتمعات «الفرجان»، و«قرية جميرا الدائرية»، و«مثلث قرية جميرا» و«موتور سيتي».

وتتصاعد الأسعار تدريجياً لتسجل 1.17 مليون درهم في «داماك هيلز»، وصولاً إلى 1.4 مليون درهم في كل من «ند الشبا»، و«ميدان»، و«عقارات جميرا للغولف».

وعلى الجانب الآخر من السوق تواصل الأحياء الراقية فرض أسعار استثنائية، ما يعكس مكانتها الفاخرة.

وتتصدر هذه الفئة وجهات رئيسة مثل «دبي هيلز استيت» بمتوسط 1.75 مليون درهم، و«خور دبي» و«الخليج التجاري» بـ 1.8 مليون درهم.

وتتجاوز الأسعار حاجز المليونين لتسجل 2.3 مليون درهم في «مساكن شاطئ جميرا»، و2.4 مليون درهم في «داون تاون دبي».

وتصل الفخامة إلى ذروتها في «مركز دبي المالي العالمي» بمتوسط يبلغ 3 ملايين درهم، ليتوج مشروع «جزيرة بلوواترز» القائمة بمتوسط سعر يصل إلى 3.7 ملايين درهم.