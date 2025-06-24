2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.9 مليار درهم تمت عبر 944 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 735 مبايعة بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 82 مبايعة لأراضٍ، و606 مبايعات لوحدات سكنية و47 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة في منطقة «جزيرة جميرا باي» بقيمة 136 مليون درهم ضمن مشروع «بولغاري لايتهاوس» الفاخر الذي تطوره «مراس» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، كما بيعت قطعة أرض في منطقة المدينة العالمية المرحلة 2&3 بقيمة 69 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 508 ملايين درهم تمت عبر 183 معاملة، منها 39 رهناً لأراضٍ، و201 رهن لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 221 مليون درهم.