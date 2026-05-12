"ليد للتطوير العقاري" تستعرض مشاريعها المستدامة في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026





استعرضت شركة "ليد للتطوير العقاري" خلال مشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، مشاريعها التطويرية الرائدة التي تجسد توجهات التنمية العمرانية المستدامة في الإمارة، وتواكب مستهدفات أبوظبي في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة والاستدامة والابتكار.

وقال السيد منير حيدر، الشريك المؤسس لدى شركة ليد للتطوير العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "ليد" تشارك في القمة عبر استعراض مشاريعها التطويرية في جزيرة الجبيل، إلى جانب مشاريع إسكانية في مدينة العين، مؤكداً أن الشركة تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة المطورين العقاريين في أبوظبي، وتسهم في تنفيذ الرؤى التنموية للإمارة.

وأشار إلى أن المشاريع التي نفذتها الشركة في جزيرة الجبيل تمثل نموذجاً عمرانياً متفرداً، لما تتميز به من مساحات واسعة وإطلالات مائية وطابع بيئي مستدام، لافتاً إلى حرص الشركة على الحفاظ على أشجار القرم باعتبارها أحد المكونات البيئية المهمة في المشروع، بما يعكس التوازن بين التنمية العمرانية وصون البيئة الطبيعية.

وأكد أن المشاريع التي نفذتها الشركة، وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ، ترتكز على عناصر أساسية تتمثل في تلبية احتياجات الإنسان، والانسجام مع الطبيعة، ومواكبة متطلبات المدينة وتوجهات الحكومة الاماراتية، موضحاً أن المطورين العقاريين يشكلون جزءاً من منظومة متكاملة تعمل على تنفيذ السياسات الحكومية عبر مشاريع عمرانية تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، شدد على أنها أصبحت جزءاً أساسياً من عمل أي مطور عقاري، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة باتت حاضرة في مختلف مراحل التطوير، سواء في التصميم أو التخطيط أو صيانة البنية التحتية، بما يخدم المطورين والسكان والمدينة على حد سواء، ويسهم في رفع كفاءة المشاريع واستدامتها.

وأكد أن مشاركة الشركة في قمة أبوظبي للبنية التحتية تعكس الحضور المتنامي لإمارة أبوظبي في المحافل التنموية الكبرى، والدور المحوري الذي تضطلع به القمة في دعم مسيرة المشاريع الإستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية لبناء بنية تحتية متقدمة ومستدامة في الإمارة.

يذكر أن شركة "جزيرة الجبيل للاستثمار" سلّمت أكثر من 1000 وحدة سكنية في جزيرة الجبيل بأبوظبي خلال أبريل 2026، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل واستقبال السكان، بما يعكس تقدم الأعمال في المشروع وتحوله إلى مجتمع سكني متكامل.