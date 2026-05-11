12.1 مليون درهم أرباح «الرمز كوربوريشن» في الربع الأول

أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن» للاستثمار والتطوير عن نتائجها المالية للربع الأول 2026، محققة أداءً قوياً يعكس استمرار الزخم عبر قطاعات أعمالها الرئيسية مستمرة في تحقيق النتائج القياسية عقب النتائج التي سجلتها خلال العام المنصرم. حيث بلغ صافي الربح 12.1 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 81 % مقارنة بنفس الفترة للعام 2025. يعكس الأداء القوي استمرار تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، والابتكار الرقمي الذي يعزز موقعها للوصول إلى النمو المستدام محققاً عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

وقال محمد المرتضى الدنداشي، العضو المنتدب للمجموعة: «بعد عام استثنائي في 2025، تؤكد نتائج الربع الأول من 2026 قوة نموذج أعمالنا ووضوح رؤيتنا الاستراتيجية، حيث واصلنا تحقيق إيرادات قوية عبر مختلف خطوط الأعمال، مدعومة بالتوسع المستمر في حضورنا الإقليمي والرقمي وتعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في الأسواق المالية. لقد نجحنا خلال هذا الربع في تسريع زخم النمو وترسيخ مكانتنا السوقية وتعزيز قدرتنا على تقديم قيمة أعلى لعملائنا وشركائنا، بما يدعم استراتيجيتنا طويلة الأجل القائمة على الابتكار والانضباط المالي وتعظيم العوائد المستدامة لمساهمينا».