أول مزاد عقاري رقمي بالكامل في دبي

أعلنت «بولي.إيه إي» عن نجاحها في إتمام أول مزاد عقاري رقمي بالكامل، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو الحلول العقارية المدعومة بالتكنولوجيا في دبي.

وأتاحت المنصة شقة فاخرة مكونة من غرفتي نوم في منطقة سيتي ووك، في تجربة تهدف إلى تقديم نموذج أكثر سرعة وشفافية مقارنة بالمعاملات العقارية التقليدية. وطُرحت الشقة، التي تبلغ مساحتها 1753 قدماً مربعة، دون سعر احتياطي وبسعر افتتاح بلغ 500 ألف درهم، بهدف اختبار كفاءة نموذج المزاد الفوري وقياس عمق الطلب في السوق العقاري بدبي.

وشهد المزاد مشاركة مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ضمن مزايدة رقمية مباشرة استمرت حتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث أتاحت المنصة للمشاركين متابعة حركة العروض بشكل لحظي وشفاف، ما أسهم في تحقيق عملية بيع فورية وفق آليات تسعير تعكس الطلب الحقيقي في السوق.

وقال عمران آغا، الرئيس التنفيذي لشركة «بولي.إيه إي»، إن نجاح المزاد يؤكد التحول في توقعات المستثمرين العقاريين نحو السرعة والشفافية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا باتت تلعب دوراً محورياً في إزالة التعقيدات المرتبطة بعمليات البيع التقليدية وتعزيز المشاركة العالمية في سوق دبي العقاري.

وأضاف أن المنصة لا تقتصر على رقمنة قوائم العقارات، بل تعيد تعريف آليات تحديد القيمة السوقية للعقار، من خلال خلق بيئة تنافسية رقمية محددة زمنياً تتيح تسعيراً أكثر دقة ووضوحاً.

كما تتيح «بولي.إيه إي» وصولاً رقمياً كاملاً للمستثمرين الدوليين، بما يسمح بالمشاركة في سوق العقارات بدبي دون قيود جغرافية، ضمن منظومة تحقق وتنظيم متكاملة تعزز موثوقية العمليات.