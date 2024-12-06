«المال» للتطوير العقاري تكشف عن فلل لامير الجنوب



أعلنت شركة المال للتطوير العقاري اكتمال عددٍ محدود من الوحدات السكنية المتضمنة فللاً فاخرة ضمن مشروع «هاريسون لا مير». وتقع الفلل الفاخرة في قلب حي جميرا 1. وتمّ إطلاق اسم هاريسون على الفلل الفاخرة تيمناً بنوع نادر من الشعاب المرجانية التي تعيش في الخليج العربي.



تبعد فلل «هاريسون لا مير» عن وسط دبي مسافة 10 دقائق بالسيارة، وعن شاطئ البحر مسافة 100 متر فقط، وتوفر ملاذاً ساحلياً مع إطلالات على «بولغري ريزورت أند ريزيدنسز». وتمّ تصميم الفلل من قبل شركة إكس بي دي كوليكتف للتصميم المعماري والداخلي. وهناك تركيز على المكونات الصديقة للبيئة مثل الألواح الشمسية والستائر الموفرة للطاقة بما يتماشى مع جهود شركة المال للتطوير العقاري في مجال الاستدامة.