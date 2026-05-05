محمد العبار يبحث فرص الاستثمار في سوريا

استقبل رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، في دمشق، رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار، والوفد المرافق له، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار في سوريا والمشاركة في المنتدى السوري ـ الإماراتي الأول.

ونشر الهلالي تدوينة في حسابه على منصة إكس: "تشرّفنا اليوم في دمشق بالترحيب برجل الأعمال الإماراتي ومؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والمشاركة في المنتدى السوري ـ الإماراتي الأول".

وناقش اللقاء آفاق التعاون الاستثماري بين الجانبين، والفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما التطوير العقاري والبنية التحتية والمشاريع الخدمية، في ظل سعي سوريا إلى جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.