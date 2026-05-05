48 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أبريل

أظهر سوق العقارات في دبي مرونة متواصلة في أبريل، مسجلاً 13977 معاملة بيع بقيمة 48 مليار درهم.

وأظهر تقرير عن شركة «فام العقارية» أن النشاط العقاري تعزز شهرياً، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 3.5% مقارنة بشهر مارس، بينما زادت القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 10.7%.

وسجل القطاع التجاري، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، النمو الأقوى، حيث بلغ عدد معاملات البيع 561 معاملة بقيمة 4 مليارات درهم، بزيادة 33.9% على أساس سنوي و36.2% على أساس شهري. وارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 6.5% على أساس شهري لتصل إلى 11377 صفقة بقيمة 24.1 مليار درهم، بينما ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 34.7% على أساس شهري لتصل إلى 237 صفقة بقيمة 6.6 مليارات درهم وارتفع متوسط ​​سعر العقار للمتر المربع 16.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,840 درهماً. وكشفت بيانات من «دي إكس بي إنترأكت» DXBinteract أن مبيعات العقارات الجديدة هيمنت مجدداً على سوق العقارات في أبريل، حيث بلغت 10,563 صفقة بيع بقيمة إجمالية قدرها 35.8 مليار درهم، مقابل 3414 صفقة إعادة بيع بقيمة 12.2 مليار درهم.

قوة السوق

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «فام العقارية»: «يعكس أداء الشهر الماضي قوة السوق الأساسية، مع استمرار الطلب في كل من القطاعين السكني والتجاري».

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، تستفيد دبي من سمعتها كبيئة استثمارية مستقرة وشفافة ومنظمة بشكل جيد. كما أن استمرار هيمنة المبيعات الأولية يشير إلى ثقة طويلة الأمد بخطة نمو وتطوير الإمارة.

وللشهر الثاني على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً، حيث سجلت 1171 صفقة بيع بقيمة 2.7 مليار درهم ، لتدرج بذلك للشهر السادس على التوالي ضمن قائمة أفضل خمس مناطق.

أغلى شقة

وكانت أغلى شقة بيعت في أبريل هي شقة فاخرة في مساكن أمان البرج 2 بمنطقة جميرا الثانية، حيث بلغ سعرها 171 مليون درهم. كما بيعت شقق فاخرة أخرى مقابل 122 مليون درهم إماراتي في مساكن باكارات تي1 بوسط مدينة دبي، و118 مليون درهم في المبنى «سي» بمنطقة مرسى دبي. أما أغلى فيلا، فقد بيعت مقابل 76 مليون درهم في إيدن هيلز.

وتمثّل العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم 11.81% من المبيعات، و12.65% منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم، و17.54% تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و34.7% تتراوح بين مليون ومليوني درهم، و23.3% تقل قيمتها عن مليون درهم.