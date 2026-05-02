62.6 % نمواً بمبيعات عقارات دبي الفاخرة

أصدرت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»؛ الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، أحدث تقاريرها حول السوق العقارية، الذي أكد أن سوق العقارات في دبي سجلت مبيعات تجاوزت 180 مليار درهم في العقارات السكنية والتجارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعومة بارتفاع ملحوظ في معاملات العقارات فائقة الفخامة واستمرار الطلب في كلتا الفئتين.

وبرز قطاع العقارات الفاخرة بصفته محركاً رئيسياً لهذا الأداء، مع تسجيل 2148 معاملة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين درهم، بزيادة سنوية نسبتها 62.6 %، ما يمثل أحد أعلى المستويات الفصلية المسجلة على الإطلاق.

ويعكس حجم واستدامة الصفقات عالية القيمة تنامي جاذبية دبي لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى العالم ممن يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل وأصول تقدم أسلوب حياة متميزاً.

وتجلى الزخم في تسجيل عدد من المعاملات البارزة، حيث تم بيع وحدة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم في مشروع أمان ريزيدنسز، وفيلا بقيمة 350 مليون درهم في جميرا أسورا باي، إضافة إلى فيلا بقيمة 340 مليون درهم في جزيرة جميرا باي، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة.

ولم يقتصر النمو على المعاملات الكبرى، حيث يسجل سوق العقارات الفاخرة توسعاً ملحوظاً، ويتوزع النشاط بين المجمعات السكنية المعروفة والجديدة. وتتصدر المجمعات المتكاملة، مثل ذا أويسيس، النشاط من حيث حجم المعاملات، إلى جانب استمرار الطلب في دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، وند الشبا.

وفي المقابل، تكتسب مشاريع الواجهات البحرية الجديدة زخماً متزايداً، بما في ذلك نخلة جبل علي وجزيرة نايا ولا مير، ما يعكس توجه السوق نحو خيارات سكنية ترتكز على أسلوب الحياة والرفاهية والمجمعات السكنية المستدامة على المدى الطويل.

ويتزامن الأداء مع استمرار النشاط القوي في سوق العقارات السكنية، حيث سجلت دبي 44,743 معاملة بيع بقيمة إجمالية بلغت 143.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية 22.2%.

ولا يزال الطلب مرتكزاً بشكل رئيسي في الشريحة المتوسطة من السوق، فيما تواصل المشاريع قيد الإنشاء استحواذها على الحصة الكبرى من النشاط، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين وإقبالهم على العروض الجديدة.

وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: «تواصل سوق العقارات في دبي إظهار عمق استثنائي، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة.

حيث لا يزال الطلب يتمتع بمرونة عالية. وما شهدناه في مارس يمثل تباطؤاً طبيعياً مرتبطاً بالظروف الإقليمية، كما يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً، يركز فيها المشترون والمستثمرون بشكل أكبر على القيمة والجودة والأسس الاستثمارية طويلة الأجل».

وسجل قطاع العقارات التجارية مساراً مماثلاً، إذ دخل العام بزخم قوي قبل أن تتراجع وتيرة النشاط نحو مزيد من الاعتدال مع نهاية الفترة. وسجلت دبي 3619 معاملة لعقارات تجارية، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار درهم، ما يعكس زيادة سنوية 32 %.