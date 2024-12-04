«نايت فرانك»: 8 % ارتفاعاً متوقعاً لعقارات دبي في 2025

توقع تقرير من «نايت فرانك» أن تواصل عقارات الارتفاع بنسبة 8% في 2025، بعد ارتفاعها بنسبة 20% في عام 2024، ما يشير إلى استمرار التعافي القوي الذي بدأ بعد الجائحة، بينما سترتفع العقارات الفاخرة بنسبة 5% في المتوسط، حسبما ذكر التقرير.

ويزدهر الطلب على العقارات في دبي، حيث اجتذبت طريقة تعامل الإمارة مع الجائحة وسياساتها في التأشيرات العديد من المستثمرين الأجانب. وقد استفادت فئة العقارات الفاخرة في الإمارة، خاصة الفلل المطلة على الواجهة البحرية وبالجزر الاصطناعية، من تدفق المستثمرين الأثرياء، من روسيا وآسيا، وكذلك الأثرياء الهنود الذين يبحثون عن منازل ثانية.

وقد أدى الانتعاش العقاري بالفعل إلى ظهور العديد من المليونيرات. وقدر التقرير أن ما لا يقل عن 95000 من 530000 منزل تم بيعها في دبي منذ عام 2002 تبلغ قيمتها الآن أكثر من مليون دولار. وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: «في هذه الأيام، يبلغ متوسط سعر منزل عائلي مليون دولار، ما يبرز مدى زيادة القيم خلال السنوات الأربع والنصف الماضية».

وأضاف دوراني: «المحركات في سوق دبي العقاري مختلفة جداً في هذه الدورة، لا يوجد شيء في البيانات يشير إلى أننا نقترب من لحظة الانخفاض». ووصل نشاط المبيعات إلى مستوى قياسي، حيث تجاوز حجم المعاملات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي ما تم تسجيله عام 2023 بأكمله، وفقاً للتقرير. وبلغت المبيعات في الربع الثالث مستوى قياسياً عند 116.8 مليار درهم (31.7 مليار دولار).

وتقدر نايت فرانك أن المطورين سيقومون ببناء 300 ألف منزل بحلول نهاية عام 2029 في سباقهم للاستفادة من الطلب المتزايد. وقال دوراني «أكبر محرك للسوق هو نقص المساكن لاستيعاب تدفق الأشخاص الذين ينتقلون إلى دبي. يزداد عدد السكان دون وجود مخزون كاف لاستيعاب النمو، خاصة في سوق الفلل حيث لا يوجد شيء فائض تقريباً للبيع».