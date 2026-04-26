«برستون» تطلق مشروعها السكني الأول في «دبي الجنوب» بـ50 مليون درهم



أطلقت «برستون للتطوير العقاري» أول مشروعاتها السكنية في «دبي الجنوب»، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون درهم والمتوقع تسليمه للملاك خلال أكتوبر 2027.

ويأتي إطلاق المشروع خطوة تستهدف الاستفادة من الزخم المتواصل لعقارات دبي واستقطاب شريحة أوسع من المستثمرين.

وقالت الشركة إنها عيّنت دي إكس آر للوساطة العقارية وكيلاً حصرياً لتسويق المشروع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء من الشرق الأوسط، ضمن شراكة تهدف إلى تعزيز الحضور التسويقي للمشروع وتوسيع قاعدة العملاء.

ويقع المشروع في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو، وهي منطقة تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً وتزايداً في الاهتمام الاستثماري.

ويضم One by Preston وحدات سكنية تشمل الاستوديوهات ووحدات من غرفة وصالة وأخرى من غرفتين وصالة، بما يوفر خيارات متنوعة للمشترين والمستثمرين.

عناصر تنافسية

وقال عبدالرحمن الحجار، مدير دي إكس آر، إن المشروع يستند إلى عناصر تنافسية تشمل الموقع وجودة المنتج، في ظل استمرار تدفق المستثمرين من جنسيات متعددة إلى السوق العقارية في الإمارات.

وأضاف إن الوحدات ستُسلم مفروشة بالكامل، مع مساحات إضافية تصل إلى نحو 100 قدم مربعة فوق متوسط السوق، ضمن مبنى منخفض الارتفاع يتكون من طابق أرضي و4 طوابق، ويضم مرافق تشمل أنظمة منازل ذكية، وحمامات سباحة، ومناطق مخصصة للأطفال.

ويتيح المشروع التملك الحر لمختلف الجنسيات، في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات نشاط مدعومة بتنوع الطلب واتساع قاعدة المستثمرين، بحسب تقديرات السوق.