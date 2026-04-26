«كاسا جراند» تطلق أعمال «هيرمينا» في جزر دبي وسط إقبال استثماري متصاعد

أعلنت شركة «كاسا جراند» عن بدء أعمال البناء في مشروع «كاسا جراند هيرمينا» ضمن جزر دبي، في خطوة تمثل انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتؤكد دخول الشركة رسمياً إلى السوق العقاري الإماراتي عبر أول مشاريعها في الدولة.

وأكدت الشركة أن انطلاق الأعمال يعكس ثقة قوية من المستثمرين في المشروع والسوق العقاري في دبي، مدفوعة بجودة التطوير والموقع الاستراتيجي، إلى جانب السمعة التنفيذية للمطور. كما رصدت الشركة تزايداً في توجه المستثمرين نحو شراء وحدات متعددة وإعادة الاستثمار في المشروع ذاته، ما يعكس قوة الطلب واستدامته.

وقال سيد لطف الله، مدير «كاسا جراند» في دبي، إن بدء التنفيذ يمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن المشروع يشهد زخماً استثمارياً ملحوظاً، يعكس ثقة متنامية في السوق العقاري المحلي.

ورغم أن المشروع هو الأول للشركة في دبي، إلا أنها تعتمد على خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، وسجل يضم أكثر من 160 مشروعاً في الهند، مع التزام بمعايير جودة عالية وتسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

ويواصل المشروع استقطاب اهتمام واسع من مستثمرين محليين وخليجيين ودوليين، خاصة من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وروسيا، مدفوعين بفرص استثمارية طويلة الأجل في واحدة من أسرع الوجهات البحرية نمواً في الإمارة.

وتعزز جزر دبي مكانتها كوجهة عقارية واعدة بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وتطور شبكات النقل، إلى جانب الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية، والتي تجمع بين جودة الحياة وسهولة الوصول إلى مختلف مناطق المدينة.

ويتميز مشروع «كاسا جراند هيرمينا» بتصميمه كمجتمع سكني متكامل يركز على جودة الحياة، ويضم مرافق متنوعة تشمل مساحات خضراء، ومسابح، ومنتجعاً صحياً، وسينما خارجية، ومناطق ترفيهية للعائلات، إلى جانب وحدات سكنية مؤثثة بالكامل بتصاميم حديثة.

كما طرحت الشركة حزمة من الحوافز لتعزيز جاذبية الاستثمار، تشمل إعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك بنسبة 4%، وخطط سداد مرنة، ومزايا إضافية للمستثمرين الذين يشترون عدة وحدات أو يسددون القيمة مقدماً.

ويأتي المشروع ضمن خطة توسعية أوسع للشركة في دولة الإمارات، تستهدف تطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تحديد الربع الثاني من عام 2028 موعداً لتسليم المشروع.