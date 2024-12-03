«كيرلي تيلز»: دبي تجعل من العقارات فناً راقياً وليس مجرد بناء

أكد تقرير منصة «كيرلي تيلز» للسفر وأسلوب الحياة، أن إمارة دبي أصبحت وجهة الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، واستشهدت المنصة بإحصاء أجرته «بيوت»، حيث بلغت المشاهدات العالمية لصفحات العقارات الفاخرة في دبي 1.8 مليون مشاهدة في شهري يناير وأغسطس 2024 وحدهما، ويعد سوق العقارات الفاخرة في دبي ملعباً للأثرياء؛ فتخيل الفيلات المجهزة على الجزر الخاصة، والقصور الفاخرة المصممة خصيصاً لإعادة تعريف الفخامة، وتُظهر مشاريع مثل أرماني ريزيدنسز على نخلة جميرا ومشروع «بوغاتي ريزيدنسز» المقبل، كيف تجعل دبي من العقارات فناً راقياً وليس مجرد بناء.

ورصد تقرير «كيرلي تيلز» أسباب كون دبي مغناطيساً للأثرياء؛ مؤكداً على أنَّ الإمارة بموقعها الجغرافي عند تقاطع القارات يجعلها مركزاً عالمياً للأعمال والسفر؛ بالإضافة إلى المطارات العالمية المستوى مثل مطار دبي الدولي.

وإلى جانب الأرقام، تقدم دبي نمط حياة لا مثيل له من حيث السلامة والفخامة والراحة، بدءاً من أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة وحتى الأحياء الآمنة مع المدارس الراقية، فهذه تشكل الحزمة الكاملة لمن يبحثون عن راحة البال جنباً إلى جنب مع إطلالات البنتهاوس.

وتستحوذ العقارات الواعدة على 70% من صفقات 2024 عالية القيمة لصالح التطورات المستقبلية، وتتصدر الفيلات المشهد بمتوسط سعر يبلغ 30 مليون درهم.

ومع 710 معاملات في عام 2024 مقارنة بـ 430 في عام 2023، فإن شهية السوق للعقارات الراقية لا تمتلئ؛ سواء كان ذلك للاستثمار أو لعيش حياة فاخرة، فإن خيارات العقارات في دبي تقدم شيئاً لكل محفظة للمليونير. ومع استقبال الإمارات لـ 6700 مليونير بحلول نهاية عام 2024، فإن دبي تعزز مكانتها كوجهة نهائية للأثرياء؛ سواء كانوا يتطلعون الحياة الفاخرة أو المزايا الضريبية أو الإثارة المطلقة للعيش في السماء، فإن دبي هي بلا شك المكان الذي تلتقي فيه الأحلام بالواقع.