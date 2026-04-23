أداء قوي لعقارات دبي في الربع الأول

سجل القطاع العقاري في دبي أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026، وواصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها، بقيادة الشقق السكنية، فيما ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 14 % على أساس سنوي، وارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة 16 %، مع بقاء معدل الإشغال على 95 %.

ووفق بيانات «سي بي آر إي» استمر انتعاش قطاع العقارات السكنية في دبي، وظل حجم المعاملات مرتفعاً بشكل عام خلال هذا الربع، واستمرت معاملات المشاريع قيد الإنشاء في الهيمنة.

وأضاف التقرير أن سوق الإيجارات في دبي سجل نمواً ملحوظاً، حيث انتعشت أسعار العقارات السكنية والمكتبية وفي المناطق الصناعية بنسب متفاوتة بدعم انتعاش الطلب وقوة الاقتصاد.

وسجل السوق العقاري في دبي تصرفات بقيمة 3.06 مليارات درهم عبر 750 صفقة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، واستحوذت المبيعات على النصيب الأكبر بقيمة 1.6 مليار درهم من خلال 569 صفقة، تصدرتها مناطق جزر دبي بقيمة 207 ملايين درهم.

وبلغت الرهون 1.01 مليار درهم عبر 136 صفقة، كان أبرزها في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 186 مليون درهم وسجلت الهبات 456.3 مليون درهم عبر 18 صفقة.

وشهد سوق الإنشاءات في الإمارات نمواً ملحوظاً، وبلغت قيمته 45.82 مليار دولار 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 69.02 مليار دولار 2034 بنمو سنوي 4.66% وفقاً لأحدث أبحاث «إيمارك».