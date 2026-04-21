«بريستيج ون» ترسي عقوداً بـ 500 مليون درهم

أعلنت شركة «بريستيج ون» للتطوير العقاري عن بدء تسليم مشروعها السكني «فيستا» في مدينة دبي الرياضية، ومع أكثر من 20 مشروعاً قيد التنفيذ في دبي، تواصل الشركة تعزيز حضورها بزخم متواصل في عمليات البناء والتسليم.

كما أعلنت الشركة في إطار خطط التوسع، عن ترسية عقود تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم على عدد من المقاولين عبر مشاريع مختلفة، تشمل وحدات «هيلتون ريزيدنسز دبي مارينا تايم سيتي»، ومشروع «ذا ون»، و«ذا بوليفارد».

ويمتد مشروع «فيستا» على مساحة بنائية تتجاوز 350 ألف قدم مربعة، ويوفر إطلالات مباشرة على مدينة دبي الرياضية، مع مجموعة متكاملة من المرافق المصممة لتعزيز أسلوب الحياة العصري.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أيضاً عن استكمال تسليم مشروع «ذا ريزيدنس» في قرية جميرا الدائرية (JVC)، في خطوة تعكس التزامها بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.

وقال أجمل سيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن «فيستا» جاء نتيجة رؤية واضحة لتقديم مشروع يجمع بين التصميم المتقن والإطلالات المميزة والقيمة الاستثمارية، مؤكداً أن اكتمال المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة، مع وجود نحو 2500 وحدة قيد الإنشاء حالياً، جميعها في مراحل تنفيذ نشطة، مع التركيز على الجودة والالتزام بعمليات التسليم.