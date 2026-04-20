"أفنيو" و"وادين" تطلقان "شيفال ريزيدنسيز دبي آيلاندز"



أعلنت أفنيو للتطوير العقاري ووادين للتطوير العقاري، ومقرهما دبي، عن إطلاق "شيفال ريزيدنسيز دبي آيلاندز"، ويضم المشروع شققاً فندقية مخدّمة بإدارة شيفال وفق معايير 5 نجوم على الواجهة الشاطئية، يتم تشغيلها بواسطة "شيفال كوليكشن"، العلامة البريطانية العريقة في قطاع الضيافة ذات الحضور الدولي المتنامي، ويقدم المشروع نموذجاً جديداً للمعيشة المخدّمة بإدارة احترافية في دبي.

يقع المشروع على الواجهة البحرية ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، ما يعزز من جاذبيته السكنية وقيمته الاستثمارية العالية. ويضم المشروع 99 وحدة من الشقق الفندقية المخدّمة، تتنوع بين شقق من غرفة إلى 3 غرف نوم. وقد صُممت لتلبية احتياجات المقيمين العصريين الذين يتنقلون بين المدن، حيث يقدم المشروع تجربة سكنية تجمع بين خدمات الضيافة المتكاملة وخصوصية المعيشة طويلة الأمد.

معايير عالمية

وقالت رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري: "تشهد أنماط المعيشة العالمية تحولات متسارعة، ما يتطلب من القطاع العقاري مواكبة هذه المتغيرات. ويعكس هذا المشروع قناعة مشتركة بين أفنيو ووادين بأن المستقبل يكمن في تطوير مشاريع ترتكز على أسلوب الحياة، وليس مجرد مبانٍ مستقلة. ومن خلال شراكتنا مع شيفال كوليكشن، نعمل على تقديم معايير خدمة عالمية، إلى جانب تطوير مشروع يحمل قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء".

تجارب متكاملة

وقال محمد المناعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لوادين للتطوير العقاري: "في وادين للتطوير العقاري، لا نكتفي بتطوير المشاريع، بل نعمل على ابتكار تجارب معيشية متكاملة ترتكز على الابتكار والأناقة ومعايير مدروسة بعناية فائقة. ويجسد مشروعنا في دبي آيلاندز هذه الرؤية، حيث يلتقي أسلوب الحياة الراقي على الواجهة الشاطئية مع مرافق عالمية وتقنيات ذكية وتصميم مستدام ، لتقديم تجربة سكنية متميزة. وفرص استثماريه فريده من نوعها "

وأضاف:"يمثل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرة وادين، وخطوة استراتيجية نحو التوسع في سوق دبي العقاري الحيوي. وانطلاقاً من خبرتنا خبراتنا الممتده في قطر، نقدم رؤى جديدة ومفاهيم مستقبلية إلى أحد أكثر الأسواق تنافسية على مستوى العالم."

وتابع أنه من خلال شراكتنا مع أفنيو للتطوير العقاري وشيفال كوليكشن، نسعى إلى تقديم نموذج متطور للحياة العصرية في دبي."

خطوة مهمة

وقال محمد العوضي، المدير التنفيذي في شيفال كوليكشن:"يمثل توسعنا في قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية امتداداً طبيعياً لمسيرة شيفال كوليكشن، التي رسخت مكانتها كشركة رائدة عالمياً في الشقق الفندقية الفاخرة. ويُعد "شيفال ريزيدنسيز دبي آيلاندز"، أول مشاريعنا على الواجهة البحرية في الشرق الأوسط، خطوة مهمة نحو تقديم مفهوم متطور للمعيشة الراقية في الإمارات، وتعزيز حضورنا في المنطقة."

وأضاف:"سيوفر المشروع فرصة مميزة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن استثمارات سكنية مستقرة ذات عوائد مرتفعه ترتكز على جودة التجربة، ضمن واحدة من أسرع الوجهات الساحلية نمواً في دبي. ويسعدنا إضافة هذا المشروع إلى مجموعة مشاريعنا المتنامية في الشرق الأوسط، ومواصلة دورنا في دعم نمو قطاعات العقارات والسياحة والضيافة في المنطقة."