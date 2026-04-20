«جريد» تناقش مستقبل سوق عقارات دبي وسط مؤشرات نمو وثقة متجددة



استضافت شركة «جريد» العقارية، العاملة في مجالي التطوير والاستثمار، جلسة حصرية بعنوان «شاي بعد الظهيرة مع قادة القطاع: ما التالي لسوق عقارات دبي؟»، جمعت خلالها نخبة من الوسطاء والشركاء لمناقشة تطورات السوق والفرص الناشئة وآفاق المرحلة المقبلة.

وأُقيمت الجلسة ضمن إطار حوار قيادي مباشر هدف إلى تقديم قراءة معمقة لواقع السوق العقاري في دبي، واستعراض أبرز الاتجاهات التي ترسم ملامح نموه خلال الفترة المقبلة.

وقاد النقاش كل من ديراج تشابرا، الشريك في «جريد»، وماوريا كريشنا، عضو مجلس الإدارة والشريك، حيث استعرضا مؤشرات السوق الحالية، مشيرين إلى تحسن المزاج العام وارتفاع النشاط خلال الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية.

وأكد ماوريا كريشنا أن سوق العقارات في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مدعوماً بثقة متجددة ووضوح أكبر في الرؤية الاستثمارية، لافتاً إلى أن الأسس الاقتصادية القوية تدعم استمرار الزخم الإيجابي للقطاع، بالتزامن مع المسار التنموي الذي تشهده الدولة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي «جريد» إلى تعزيز حضورها في المشهد العقاري، عبر ترسيخ قنوات الحوار مع مختلف أطراف السوق، وربط الرؤية الاستثمارية بفرص التنفيذ على أرض الواقع.

يُذكر أن «جريد»، التي تأسست عام 2019، تمتلك محفظة تطوير تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 30 مشروعاً في الإمارات والمملكة المتحدة وقبرص، مع إجمالي مساحات تطوير تتخطى 6.8 مليون قدم مربعة. كما أنجزت الشركة تسليم نحو 1.9 مليون قدم مربعة من المشاريع، تشمل قطاعات سكنية وتجارية ولوجستية، إلى جانب مشاريع الإقامة المرتبطة بعلامات تجارية.

وتواصل الشركة توسيع حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من الطلب المتنامي على الأصول العقارية عالية الجودة، وهو ما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين البارزين في سوق التطوير العقاري.