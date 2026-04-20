المشاريع العقارية الجديدة في الإمارات تتواصل.. «أوبجكت ون» تطلق «A1LA ريزيدينس»



تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية مع استمرار وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة، وتسجيل مبيعات قوية، واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع منذ بداية العام.

وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشروعات والمبيعات المتنامية متانة السوق العقارية في الإمارات، ومكانتها العالمية وجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أعلنت أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق «A1LA ريزيدينس» أول مشاريعها السكنية في أبوظبي، مما يمثل محطة بارزة وإنجازاً مهماً في مسيرة توسع الشركة داخل العاصمة الإماراتية.

ويقع المشروع في جزيرة الريم، وسيضم 171 وحدة سكنية تتوزع على امتداد 17 طابق سكني وتتنوع ما بين شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين، أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من وحدات «الدوبلكس» المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم. يمتد المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي 247,022 قدم مربع، ومن المقرر تسليم وحداته خلال الربع الرابع من عام 2028.

استراتيجية أوسع

يأتي هذا الإطلاق في إطار الاستراتيجية الأوسع لشركة «أوبجكت ون»، وذلك عقب استحواذ شركة التطوير العقاري الإماراتية على أربع قطع أراض على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، تمتد على مساحة تزيد عن مليوني قدم مربع، وبقيمة إجمالية للمشاريع تبلغ 4.5 مليار درهم.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يواصل فيه سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته، سواء من حيث الأداء والأطر التنظيمية، حيث سجلت الإمارة تصرفات عقارية بقيمة 142 مليار درهم عبر أكثر من 42,800 تصرف عقاري خلال عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 44% في القيمة و 52% في الحجم على أساس سنوي.

وقالت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبجكت ون»: «يستند قرارنا بدخول سوق أبوظبي إلى قناعة راسخة طويلة الأمد، فنحن لا نتعامل مع الإمارة باعتبارها مجرد سوق لانتهاز فرص قصيرة الأجل مرتبطة بالدورات الاقتصادية، بل بصفتنا مطور عقاري يلتزم بتشييد مشاريع سكنية تحافظ على قيمتها بمرور الزمن، وتخدم مجتمعات حقيقية، وتعكس المعايير الرفيعة لعاصمة تخطط لمستقبلها لعقود قادمة. يجمع مشروع»A1LA ريزيدينس«بين الموقع الاستراتيجي الذي أثبت جدارته على مدى السنين، والأسس الراسخة، واستراتيجية تطوير واضحة ترتكز على الموثوقية والجودة والملاءمة على المدى الطويل. وفي ظل التقدم الذي أحرزته أبوظبي في إطار ’الرؤية الاقتصادية 2030‘ لإمارة أبوظبي، نلمس بشكل وثيق التوافق القوي بين التوجهات المستقبلية للإمارة ونوعية المشاريع التي نسعى إلى تقديمها.»