أرادَ تعلن تسليم 138 وحدة سكنية في مجتمع الجادة بالشارقة



أعلنت أرادَ عن تسليم 138 وحدة سكنية جديدة في مجتمع الجادة المتكامل، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم في الشارقة، بعد الانتهاء من أعمال البناء في مجمّع التياترو رزيدنسز السكني. ويأتي الإنجاز الجديد مع اختتام جميع الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية في حي نسيج، القلب الثقافي بالجادة، حيث تم تسليم أكثر من 2000 وحدة للمالكين الجُدد.

خطوة مهمة

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «نحن ملتزمون بتحقيق هدفنا لتسليم 4000 وحدة في مجتمعاتنا خلال عام 2026، ويمثل الإنجاز خطوة مهمة في هذه الرحلة». وأضاف: «تعد منازل التياترو رزيدنسز من أكثر المنازل أناقة وأجملها تصميماً في الإمارات، إذ تقدم أسلوب حياة عصري ضمن محيطٍ غني بالثقافة والفنون».

ومع اكتمال أبنية التياترو رزيدنسز، يرتفع عدد المنازل التي تم تسليمها في الجادة إلى أكثر من 9000. كما يكلّل ذلك اختتام أعمال البناء في حي نسيج، حيث يتم حالياً تسليم 19 مبنى، بما في ذلك مجمّع فيدا الجادة بالشارقة. وتتزامن المنجزات مع الأخبار الإيجابية من سوق العقارات في الشارقة، حيث تم تسجيل صفقات بقيمة 18.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام، وبزيادة قدرها 41 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمتد الجادة على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة، وتعد أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن تغير المشهد الحضري في الإمارة بكاملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة والمخططة بعناية عدة أحياء سكنية وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى منطقة أرادَ المركزية للأعمال.