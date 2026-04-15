«وايت ويل»: إقبال قوي على شراء العقارات الفاخرة في دبي وأبوظبي

أفادت وايت ويل العقارية عن وجود طلب قوي على العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي وأبوظبي، ما يعكس ثقة المستثمرين، واستمرار رغبتهم في اقتناء أصول عالية الجودة في كلتا الإمارتين.

وأشارت الشركة، التي تعمل في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، إلى وجود اهتمام قوي من المشترين الأوروبيين والهنود والآسيويين، إلى جانب المهنيين الوافدين المقيمين في الإمارات، لا سيما العاملين في قطاعي التمويل والرعاية الصحية، ممن يشترون العقارات للاستخدام الشخصي أو الاستثمار طويل الأمد، مقارنة بالفترات السابقة.

هذا وتتوقع وكالة وايت ويل العقارية أن تظل ظروف السوق مستقرة في كلتا الإمارتين، حيث ستحافظ الأسعار على ثباتها في سوق العقارات الأولية، بينما سيستمر نشاط المشترين في التركيز على الأصول عالية الجودة، والمواقع الراسخة، والمطورين الذين يتميزون بمصداقية كبيرة في السوق.

وقالت أولغا بانكينا، رئيس العمليات في وايت ويل دبي: «تُؤكّد التصرفات العقارية التي نشهدها في دبي وأبوظبي أن الطلب لا يزال قوياً، مع انضباط أكبر من المشترين واستراتيجية استثمارية أكثر وضوحاً.

ففي دبي، ما زلنا نشهد اهتماماً كبيراً بالعقارات الثانوية والأصول النادرة المطلة على الواجهة البحرية، بينما يتركّز الطلب في أبوظبي بشكل أكبر على المشاريع التطويرية التي تحمل توقيع علامات تجارية مرموقة ومفاهيم مبتكرة وتتميز بهيكل ملكية طويل الأجل».

ويتركز الطلب في دبي بشكل كبير في سوق العقارات الثانوية، مع اهتمام ملحوظ بمنطقة الخليج التجاري، جزيرة بلوواترز، وسط مدينة دبي، دبي هاربر، ومجمع بورت دو لا مير المطل على الواجهة البحرية في منطقة جميرا.