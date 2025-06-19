«مِراس» ترسي عقد بناء «سنترال بارك بلازا» في «سيتي ووك» بـ 450 مليون درهم

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تزيد على 450 مليون درهم على شركة «نارسكو للمقاولات» لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروعها السكني الفاخر «سنترال بارك بلازا»، ضمن مشروع توسعة سيتي ووك في دبي، والذي من المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2027.

يقع المشروع وسط مناظر طبيعية خضراء، ويضم برجين، ضمن مجمع سكني فاخر، يحاكي أجواء الحدائق في حي سيتي ووك في دبي. يتألف البرجان (أ) و(ب) من 23 طابقاً و20 طابقاً على التوالي، وسيضمان 212 شقة،بالإضافة إلى منازل تاون هاوس فسيحة بأربع غرف نوم وشقق بنتهاوس حصرية، ويمثل «سنترال بارك بلازا» الإضافة الأخيرة إلى «سنترال بارك في سيتي ووك».

قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يعد «سنترال بارك بلازا في سيتي ووك» وجهة مثالية لتوفير مستوى جديد من نمط الحياة العصري في قلب دبي، ما يجسد التزامنا بتطوير وجهات راقية تعطي الأولوية لحياة المجتمع ورفاهيته. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة «نارسكو للمقاولات» في هذا المشروع، ونحن على ثقة بقدرتهم على تنفيذ مشروع سكني يتماشى مع رؤيتنا في توفير تجارب للعيش لا مثيل لها في دبي».

من جانبه، قال عمر عبدالله العارف، مدير عام شركة «نارسكو للمقاولات»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من توسعة سيتي ووك، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها معلماً رئيسياً والوجهة الأكثر تميزاً في المدينة للحياة الحضرية في الطبيعة. تعد هذه الشراكة مع «دبي القابضة للعقارات»، المطور العقاري الرائد في دبي، إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، حيث تمثل أول تعاون لنا معاً. إنها لحظة فخر تعكس سنوات من النمو، ونحن ملتزمون بإثبات أننا الخيار الصحيح لهذا المشروع، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد، والمساهمة في استمرار بروز دبي على الساحة العالمية».