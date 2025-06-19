بحث ترتيبات إطلاق معرض الشارقة العقاري «إيكـرس 2026»

تتواصل الاستعدادات لإطلاق النسخة القادمة من معرض الشارقة العقاري «إيكـرس 2026»، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026. و

في إطار التحضير لهذا الحدث البارز، عقدت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وليدر لتنظيم المعارض، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، ضم عدداً من المسؤولين والممثلين عن الشركاء الرئيسيين، لمناقشة الخطط والمقترحات التطويرية التي تسهم في تعزيز جاهزية المعرض.

وقال عبدالعزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «ملتزمون بأن تكون النسخة القادمة انعكاساً حقيقياً لرؤية الشارقة في التحول الرقمي والشفافية العقارية، ونعمل على تسخير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لتقديم معرض يليق بمكانة الإمارة».