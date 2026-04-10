«ذا أن إكسبيكتد» يواصل العمل وفق الجدول الزمني باستثمارات 400 مليون دولار

أعلنت المال للتطوير العقاري، عن إنجاز 23 % من أعمال الإنشاء في مشروعها «فندق وشقق ذا أن إكسبيكتد جزيرة المرجان»، والذي تم بيع وحداته بالكامل منذ إطلاقه، في مؤشر واضح على قوة الطلب على المشاريع الفاخرة في إمارة رأس الخيمة.

ويجري تنفيذ المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 400 مليون دولار، وفق الجدول الزمني المحدد، دون أي تأخير، مع خطة لتسليمه في عام 2027، بما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع عالية الجودة، والحفاظ على ثقة المستثمرين. وكان المشروع قد سجل أداءً استثنائياً في السوق، محققاً أعلى سعر للقدم المربعة في جزيرة المرجان، بقيمة 6300 درهم، إلى جانب حصوله على عدة جوائز من شركة مرجان.

ويقع المشروع على الواجهة البحرية الخلابة في جزيرة المرجان، ويُدار من قبل مجموعة بالاديوم للفنادق، ويضم 422 وحدة، تشمل غرفاً فندقية من فئة خمس نجوم، وشققاً سكنية تحمل علامة تجارية، مستوحاة من أجواء إيبيزا الحيوية، مع تصميم معماري عصري، وتجربة ضيافة متكاملة.

وجاء هذا التقدم نتيجة متابعة ميدانية مستمرة من مؤسس الشركة ديميتري ستاروفويتوف، الذي أكد أن وتيرة العمل تسير وفق الخطة، دون أي تعثر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعكس قوة سلاسل التوريد، واستقرار بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأوضح ستاروفويتوف أن الإقبال الكبير على المشروع، والتقدم المنتظم في أعمال البناء، يعكسان متانة السوق العقاري المحلي، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم مشروع بمعايير عالمية، يسهم في دعم النمو المتواصل في الإمارة.

ويستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي بالقرب من منتجع وين جزيرة المرجان، المرتقب افتتاحه في 2027، والذي يُتوقع أن يعزز الطلب السياحي والاستثماري في المنطقة.

وتواصل جزيرة المرجان ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة في دولة الإمارات، مدعومة بنمو متسارع في القطاع السياحي والبنية التحتية، حيث استقطبت إمارة رأس الخيمة نحو 1.35 مليون زائر في عام 2025، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 5.5 ملايين زائر بحلول عام 2030، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات العالمية.

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تواصل «المال للتطوير العقاري»، تطوير مشاريع سكنية وضيافة متعددة الاستخدامات في أسواق دولية واعدة، بالتعاون مع مشغلين عالميين، في كل من الإمارات وأوروبا وجنوب شرق آسيا.