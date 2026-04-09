«الإمارات دبي الوطني» يقدم حلول تمويل لعملاء «شوبا»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عقد شراكة استراتيجية مع «شوبا العقارية»، لتوفير حلول متكاملة للتمويل السكني للمشترين في المشاريع السكنية الفاخرة قيد الإنشاء التابعة للشركة في دبي.

ومن خلال التعاون سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني حلولاً تمويلية مصممة خصيصاً للعملاء المستوفين للشروط، الذين يقومون بشراء وحدات في مشاريع «شوبا»، ما يتيح وضوح عملية التمويل منذ البداية، وأسعاراً تنافسية، وتبسيط عملية الموافقة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يسهم بدفع عجلة النمو في قطاع العقارات في دبي، من خلال تعزيز منظومة ديناميكية وداعمة للراغبين في شراء المنازل. وبصفتنا مؤسسة مصرفية وطنية فإننا سنظل ملتزمين ببناء الشراكات التي من شأنها تمكين عملائنا ولعب دور حيوي في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، ودعم متانة الاقتصاد المحلي. ويعد التعاون مع شركة «شوبا العقارية» دليلاً على التزامنا المستمر بدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتقديم قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية المتعارف عليها».

وقال فرانسيس آلفرد، العضو المنتدب لشركة «شوبا العقارية»: «يواصل قطاع العقارات في دبي استقطاب قاعدة متنوعة من المشترين العالميين، وأصبح توفير تجربة سلسة وشفافة لامتلاك منزل أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونسعى من خلال شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى دمج حلول التمويل العقاري المهيكلة ضمن رحلة شراء المنازل في شركة «شوبا»، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الوضوح المالي المبكر وثقة أكبر عند شراء منازل قيد الإنشاء. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدعم المشهد العقاري المتطور في دبي، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام».

وتقوم الشراكة بدمج حلول التمويل العقاري المهيكلة بشكل مباشر ضمن رحلة مبيعات المطورين، بما يدعم المشترين للمنازل بدءاً من الحجز وحتى التسليم ويتجاوز الإقراض التقليدي. وبالنسبة للعملاء تُترجم الخطوة إلى شفافية وضوح مالي مبكر، وسرعة في الإجراءات، وتبسيط في الوثائق خلال مرحلة شراء العقارات قيد الإنشاء على الخريطة. ومن خلال توفير قدر أكبر من اليقين المالي خلال مرحلة البناء يسهم هذا التعاون في تمكين المشترين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن امتلاك المنازل والاستثمار بثقة أكبر.

وتعزز هذه المبادرة التعاون بين المؤسسات المالية وكبار المطورين العقاريين، بما يدعم النمو المنظم والشفاف والمستدام في قطاع العقارات في دبي، مع المساهمة في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.