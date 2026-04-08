نشاط قوي للروافع البرجية يزين سماء الإمارات

تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها أحد أكثر الأسواق استقراراً وجاذبية على مستوى العالم، مدعومة بزخم عمراني غير مسبوق، وثقة استثمارية متصاعدة، فيما تعمل الروافع البرجية في الإمارات بنشاط قوي.

وأكد صلاح محمد، المدير الشريك في شركة عمران جروب الإماراتية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة إقليمياً في الروافع البرجية والمعدات الثقيلة، أن المؤشرات الاقتصادية في الإمارات قوية ومستقرة، مدعومة بثقة محلية وعالمية متزايدة، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي لا يكتفي بالصمود في مواجهة التحديات، بل يواصل النمو بثبات، مستنداً إلى رؤية استراتيجية واضحة وسياسات اقتصادية متوازنة، عززت الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وعن دور الجهات الحكومية في دعم هذا الاستقرار قال: «إن الدعم الحكومي غير محدود، ويظهر بوضوح في سرعة اتخاذ القرار ومرونة الإجراءات واستمرارية المشاريع والمبالغ الهائلة، التي تم تخصيصها، وهو ما خلق بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو».

وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع الحالية على أعمال الشركة أكد صلاح محمد أن جميع مشاريع الشركة تعمل بكفاءة عالية دون أي تأثير يُذكر، وأن تحصيل المدفوعات مستمر بنفس الآلية السابقة، ما يعكس استقرار السوق وثقة الشركاء.

وعن المشهد العمراني في الدولة أوضح أن الروافع البرجية، التي تملأ سماء الإمارات اليوم لم تعد مجرد مؤشر على نشاط محلي، بل أصبحت مرآة لحجم حركة البناء العالمية، حيث يعكس الانتشار الكثيف زخماً عمرانياً استثنائياً يضع الدولة في صدارة المشهد العالمي، ونستطيع القول: «إن الروافع البرجية في الإمارات تكاد تعادل مجمل الروافع العاملة في العالم».

وفيما يخص سوق العقارات قال صلاح محمد: «حافظ السوق على توازنه واستمر في استقطاب الطلب، مدعوماً بثقة قوية من المواطنين والمقيمين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».