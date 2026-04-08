«برتڤيل» تطلق مشروعاً جديداً بـ 3 أبراج في أبوظبي

أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري»، عن استعدادها لإطلاق مشروعها العاشر في أبوظبي، وهو مشروع سكني جديد بعلامة فندقية على الواجهة المائية في شاطئ الراحة.

ويتكون المشروع السكني من 3 أبراج، تضم 163 وحدة سكنية حصرية، تشمل 19 تاون هاوس على الواجهة المائية، إلى جانب مجموعة من الوحدات السكنية، إضافة إلى وحدات سكاي فيلا.

كما يضم المشروع 7 محال تجارية، ومطاعم راقية في الطابق الأرضي، فيما تم تخصيص 18% فقط من المساحة للبناء، مقابل 82% للمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية المتميزة، التي تشمل مجموعة واسعة من المرافق الاستثنائية، المصممة بأسلوب منتجعي فاخر، يعزز جودة الحياة على الواجهة المائية.

وعلى صعيد متصل، أكدت برتڤيل للتطوير العقاري، استمرار أعمال البناء في مشاريعها بوتيرة متقدمة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في مشروع «ڤيل 11» بمدينة مصدر إلى 97%، و«ڤيل 12» إلى 39%، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» إلى 38%، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» إلى 36%، و«باب القصر جاردن ريزيدنس 66» إلى 12%، كما بلغت نسبة الإنجاز في «باب القصر ريزيدنس 25» بجزيرة ياس 36%، و«باب القصر ريزيدنس 31» 38%، و«باب القصر قنال ڤيو 22» في شاطئ الراحة 17%، إضافة إلى بدء الأعمال الإنشائية في مشروع «باب القصر رويال ريزيدنس 28» بجزيرة الريم.

وأوضحت الشركة أن توفر مواد البناء واستقرار سلاسل التوريد، يسهمان في الحفاظ على وتيرة التنفيذ دون أي تأثير، مع الجاهزية لإطلاق مشاريع جديدة، بالتوازي مع تقدم الأعمال في المشاريع الحالية.