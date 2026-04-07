3.12 مليارات مبيعات «داماك» في مارس

واصلت داماك العقارية، تعزيز مكانتها الريادية في سوق دبي العقاري بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 3.12 مليارات درهم خلال مارس الماضي عبر 1.106 صفقات، لتتصدر قائمة المطورين من حيث حجم المعاملات.

ويعكس الأداء المتميز قوة الزخم الذي حققته الشركة خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة 3663 وحدة، ما يعزز دورها محركاً رئيسياً للنمو في سوق دبي العقاري.

وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «على الرغم من التحديات والتوترات السياسية في المنطقة، إلا أن سوق دبي العقاري يثبت مجدداً متانته وأسسه الراسخة، وذلك من خلال مستويات الطلب القوية التي أكدتها الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام، كما أن ثقة المستثمرين لا تزال مرتفعة، ما يعزز مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم».

مشاريع نوعية

وتعكس بيانات شهر مارس توجهاً واضحاً نحو الاستثمار في المشاريع النوعية عالية الجودة، حيث يفضل المشترون المطورين الذين يمتلكون سجلاً قوياً في التسليم والإنجاز والانضباط المالي. وتؤكد نتائج داماك استمرار الثقة في جودة مشاريعها وكفاءة التنفيذ لديها وقيمة استثماراتها طويلة الأمد.

وخلال مارس، سجلت داماك 1106 صفقات، ما يعكس متانة أدائها التشغيلي ودوره في دعم موقعها المتقدم في السوق.

جداول زمنية

ومع تسليم أكثر من 50.000 وحدة سكنية حتى اليوم، ووجود نحو 55.000 وحدة إضافية قيد التنفيذ ضمن خطط التطوير الحالية، تواصل أعمال الإنشاء في مختلف مشاريع داماك التقدم وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بينما تسير عمليات التسليم كما هو مخطط لها، في تأكيد واضح على كفاءة التنفيذ والتزام الشركة الراسخ بتسليم مشاريعها في الوقت المحدد.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية وتأثيرها على توجهات المستثمرين، يواصل سوق دبي العقاري ترسيخ مكانته سوقاً قائماً على الاستقرار والأداء القوي والثقة طويلة الأمد. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول من هذا العام 251 مليار درهم بنمو 30% عن الفترة ذاتها من عام 2025.

ويؤكد هذا النمو اللافت مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية العقارية جاذبية واستقراراً على مستوى العالم.