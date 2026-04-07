«بي إن دبليو» تدخل سوق دبي بإطلاق «أورفيسا ريزيدنسز» في الفرجان

أعلنت شركة «بي إن دبليو للتطوير العقاري» دخولها سوق دبي العقاري من خلال إطلاق مشروع «أورفيسا ريزيدنسز» بالتعاون مع ميشيل آدم، في خطوة تعكس توسعها الاستراتيجي خارج إمارة رأس الخيمة وتعزيز حضورها في أحد أكثر الأسواق العقارية تنافسية في المنطقة.

ويعد المشروع السادس للشركة والأول لها في دبي، حيث يقع في منطقة الفرجان الحيوية بين شارعي الشيخ زايد ومحمد بن زايد، وهي منطقة تشهد نمواً متسارعاً وتتميز بتوازنها بين سهولة الوصول وجودة الحياة السكنية، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأكد الدكتور أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة «بي إن دبليو للتطوير العقاري»: أن المشروع يجسد نهج «بي إن دبليو» في تطوير أصول عقارية قائمة على القيمة طويلة الأمد والانضباط الاستثماري، مع التركيز على تجربة المستخدم النهائي، مشيراً إلى أن الشركة تمضي في تنفيذ خططها التوسعية وفق الجداول الزمنية المحددة دون أي تأخيرات حتى عام 2029.

وكشف أغاروال عن خطة طموحة لدخول سوق دبي خلال عام 2026 عبر محفظة تضم 7 مشاريع سكنية وتجارية، بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار درهم، مع توجه للتوسع في إمارات أخرى وعلى رأسها أبوظبي. وأوضح أن سوق دبي العقاري يعد من بين الأكثر كفاءة عالمياً، بعدما أثبت قدرته على تجاوز الأزمات السابقة وتحقيق التعافي، مع توقعات بمواصلة النمو بدعم من بيئة تشريعية قوية ومواكبة للمتغيرات العالمية.

ويضم المشروع 92 وحدة سكنية متنوعة تشمل شققاً من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق مثل مسبح على السطح، وصالة رياضية، ومساحات عمل مشتركة، ومرافق ترفيهية وعائلية، ما يعزز من مكانته وجهة سكنية متكاملة.