«الجنيدي» تطلق مشروعاً سكنياً يضم 62 فيلا بـ 220 مليون درهم

أطلقت «الجنيدي للعقارات» مشروعها السكني الجديد بمنطقة الرقيبة في إمارة الشارقة، بتكلفة استثمارية تبلغ 220 مليون درهم، ويضم المشروع 62 فيلا سكنية.

ويتيح المشروع التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، إضافة إلى نظام حق الانتفاع لمدة 100 عام للجنسيات الأجنبية.

وقال المدير التنفيذي لـ«الجنيدي للعقارات» حسين الجنيدي، إن إطلاق المشروع يأتي في توقيت مهم يعكس الثقة المستمرة في متانة السوق العقاري في الشارقة، مشيراً إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحقيق أداء قوي، حيث سجل خلال 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه بلغت 65.6 مليار درهم، بنمو 64.3% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات 132,659 معاملة، بنمو 26.3%.