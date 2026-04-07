محكمة هندية ترفض تعليق صفقة عقارية تتضمّن حلبة فورمولا 1

رفضت المحكمة العليا ‌في ​الهند، أمس، التماس شركة فيدانتا التي يقودها الملياردير أنيل أجاروال، والذي كان يهدف إلى تعليق استحواذ مجموعة أداني على شركة عقارية ⁠عملاقة مفلسة تضم مجموعة من الأصول الثمينة بقيمة 4 مليارات دولار، تتضمّن الحلبة الوحيدة لسباقات فورمولا 1 ‌للسيارات في البلاد.



وتخوض شركة فيدانتا المملوكة لأجاروال معركة قضائية ضد ‌قرار لجنة المقرضين بتسليم أصول شركة ‌جايبراكاش أسوشيتس المفلسة لمجموعة رجل الأعمال ‌جوتام أداني، ‌مما أدى إلى معركة بين الرجلين الثريين على ​أصول تشمل ‌المنازل ومصادر ​الطاقة ومصانع الأسمنت ⁠وحلبة بود الدولية بالقرب من نيودلهي.



وتم رفض طعن شركة فيدانتا في المحكمة ​العليا، ⁠حيث ⁠قال القضاة إن محكمة أدنى درجة مؤهلة للنظر في مخاوف المجموعة، ولا ⁠تحتاج المحكمة العليا إلى التدخل في الإجراءات.



وقد يعزز هذا الاستحواذ خطط مجموعة أداني العقارية، التي تشمل مشاريعها الرئيسية الأخرى في مومباي.